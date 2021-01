"No me he ido de la política"

Pedro Pacheco tiene en su biblioteca, dentro de "un desorden organizado", un libro para cada momento. Unas horas antes de la entrevista se ha producido el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump. El ex alcalde de Jerez nos recibe con el libro 'White Trash' (Escoria Blanca), de Nancy Isenberg (Editorial Capitán Swing) en la mano. "Lo que ha pasado en Estados Unidos es un problema social y económico, no es racismo, es una lucha de clases, a Trump lo han votado miles y miles de marginados y pobres", indica Pacheco, que ha empezado el año 2021 con mucha energía y ganas de seguir opinando sobre la actualidad.

-Como observador de la política a nivel local, ¿qué balance hace del Gobierno municipal?

-Veo un gobierno muy líquido. Recorro la ciudad casi todos los días, la parte rural y la urbana. Veo que el problema de la ciudad, y no pongamos a la pandemia como excusa porque existía antes, es que el gobierno es bastante plano. Porque además no tiene oposición para que espabile.

-Defina plano, por favor.

-Proyecto de ciudad no hay. No hay proyecto consolidado y definido, con unos buenos maquinistas que lleven aunados a los vagones a unos mismos objetivos. Ojo, desde antes de la pandemia, insisto. No veo gobierno y mire que hago esfuerzos porque me caen simpáticos pero eso no es suficiente. El otro día me sorprendió una noticia de su diario de un delegado diciendo que estaba contento porque se habían dado 450 licencias para viviendas. Desde 2004, cuando entregué las últimas viviendas sociales, no se ha hecho ninguna y estamos en 2020. Dejé de ser alcalde y se dejaron terminadas las de Carrero Blanco y Blas Infante y Jerez era la vanguardia en construcción de viviendas sociales incluso compitiendo con el mercado privado, que a veces hasta nos denunció como en la glorieta de Biarritz porque decían que se excedían en calidad. Es bonito que los privados hayan sumado petición de licencias por 450, pero oiga, ¿dónde está el ritmo de construcción de viviendas sociales? Es que Jerez fue la vanguardia, aquí vinieron a aprender muchísimos ayuntamientos de nuestra empresa municipal de vivienda, que está disuelta, sólo está para cobrar alquileres.

-¿Le ha pedido alguna vez consejo el actual Gobierno municipal?

-No. Me encuentro a veces con concejales y hablamos.

-Pero hay buena sintonía.

-Enemistad no hay. Sintonía de gente simpática.

-¿Ya no tiene la sensación de que se le ningunea desde el Ayuntamiento a pesar de haber sido alcalde 24 años?

-Antes se dedicaron a tirar los archivos oficiales de Alcaldía. Después de eso, qué se puede esperar. Si no se tiene sentido de estado, en este caso local, y se tiran la la basura los archivos oficiales de la ciudad, y menos mal que algunos empleados los han salvado y me los han dado después de venir de navegar por el Pacífico, pues mire usted.

-¿Cómo ve las peticiones locales de fondos europeos para proyectos en Jerez?

-Me ha extrañado cuando habéis recogido las peticiones a los Reyes Magos de los distintos grupos de la Corporación sobre sus preferencias a la incorporación al fondo europeo. Creo que no se han enterado de nada. Meter una ciudad de la justicia que lleva renqueante diez años, no llega a Europa. Proyectos de toda la vida no valen, no se han dado cuenta de los fines que persiguen los fondos europeos, que son servicios sociales básicos como salud, enseñanza, digitalización, cambio climático y transición energética. No sé si ahí la ciudad de la justicia tiene sitio.

No me extrañaría que como la señora Pelayo está en Madrid y no hace nada sea la candidata en Jerez

-Pasemos a la oposición municipal. ¿Cómo cree que resolverá el PP su situación tras la crisis con Antonio Saldaña?

-Se equivocaron cuando impidieron que la presidenta del partido culminara el expediente contra el candidato que hay ahora, lo que revela que ahí hay dos o tres partidos. Deben estar gobernando bastante los 'arenistas'. Fue un grave error porque han desautorizado a este portavoz. El PP tiene el tiempo justo para poner en el escaparate a posibles aspirantes, sacar gente buena a la palestra, ellos y ellas. Tiene unas siglas que son muy respetadas y creo que sería un error tirar de figuras pasadas y quemadas, tipo caso Gürtel, ¿no? Hubo corrupción pero prescripción. Y no me extraña que si no encuentran candidatos o candidatas adecuadas, como la corrupta pero prescrita señora Pelayo está en Madrid y no hace nada, la intenten repatriar para Jerez como aspirante a la Alcaldía.

-¿Y qué opina de la división de la izquierda, tanto a nivel regional como local?

-Creo que el Gobierno del PP y Ciudadanos lo tiene muy fácil para repetir en la Junta. La estimación de simpatía de la encuesta que publicó su Grupo es buena y tienen que hacerlo muy mal para que no se traduzca en votos. La cuestión es saber cuándo el PSOE va a apartar a la Díaz Pacheco, qué está esperando para mandar a esa señora a su casa. Pudo hacerlo bien en el poder pero en la oposición no está ni se le espera. Y luego la señora esta de Rota, muchas poses pero aún no le he escuchado nada que tenga sentido y ahora intenta agarrarse a una bandera andalucista que le viene muy grande.

-¿Cree que Podemos superará esas divisiones?

-Creo que Podemos se ha convertido poco a poco en un partido clásico en cuanto a estructura organizativa y ha ido aprendiendo de los conflictos que le ha provocado la transversalidad en las distintas regiones. Yo a esa chica de Rota no le veo ningún futuro. Podemos se va a consolidar ya con menos corrientes internas como un partido más clásico, se acabaron los experimentos, que deben ser con gaseosa. Era exigirles mucho a este grupo de jóvenes que desde las calles y las plazas públicas después de haber llegado a donde han llegado. Pero tienen que pagar los errores.

Me gusta Podemos. Menos mal que en el Gobierno de coalición se le ha dado la gestión de la parte social"

-¿Podemos es el partido con el que más simpatiza ahora?

-Me gusta Podemos. Y menos mal que en el Gobierno de coalición en Madrid le han dado la parte social. Sin ellos, olvídate de ERTEs, de ingreso mínimo vital, salario mínimo, evitación de desahucios por alquileres... Imagínese, un partido socialdemócrata como el PSOE, con una corriente centrista, si no hubiese estado 'pepito grillo'. Dice la gente práctica que hay que entrar en el Consejo de Ministros aunque sea de ordenanza, jejejeje.

-Usted sigue en libertad condicional cumpliendo las condenas pendientes hasta principios de 2022. Háblema de sus planes personales para 2021.

-¿Mis planes personales? Seguir teniendo salud, seguir viendo a mis cinco nietos, intentar que pronto me pongan la vacuna, seguir con el deporte y con mi lectura variada.

-¿Y políticamente?

-Mi pasión por la política no la he perdido. Debería inhibirme más de la política pero no me da la gana. Se hizo mucho en los 24 años que estuvimos y me apena que se esté desmantelando poco a poco todo lo que nos costó a todos y sin mucha ayuda porque tuvimos siempre a las tres administraciones en contra. De ese esfuerzo que se hizo, Jerez debe estar orgulloso. No voy a inhibirme de la política.

-¿Eso que significa?

-Que me duele.

-Pero, ¿va a hablar de vez en cuando, se va a meter en un partido, lo va a crear?

-Es que no paro de hablar. Por eso estoy aquí con usted hoy.

-Me refiero a si va a dar un paso más además de hablar.

-A mí me encanta Jerez y sólo pienso en Jerez.

-Vuelvo a preguntar: eso qué significa.

-Eso significa que nunca digas que de este agua no beberé.

-Vamos, que no descarta volver a la política.

-Le doy una pista. Sigo con mucho detenimiento lo que está ocurriendo con la gente del 'procés'.

-¿Por si hay un indulto?

-(Silencio) Hombre, es que el que está aquí, aunque aún me queda un pago, ha satisfecho todas sus responsabilidades. Y el que está aquí estaba estructurado y por poco me desestructuran, pero gracias a mi cabezonería no ha sido así. Y creo que en el mundo existe la proporcionalidad.

-O sea, que si hay un indulto a los condenados por el 'procés', usted se apunta.

-Es que yo ya estoy apuntado. Sigo con mucho interés si el Gobierno, que está en su facultad, concede o no el indulto a esos señores y señora. Yo no me he ido de la política aunque no esté en un partido o en un cargo público. No creo que me vaya nunca. En estos meses de la pandemia, me paran cuando voy andando y me preguntan cuándo voy a volver. Ahora han puesto mi imagen en el cartel de Laporta cuando dijo que va a volver al FC Barcelona, jajajaja.

-Si se incorpora a la política, ¿lo hará en un partido existente o en uno nuevo?

-Aún no estoy en esa fase. Estoy en la fase de expectativa de destino. Lo que sí le digo con certeza es que no me he ido de la política, que me apasiona y que sigo con interés la actuación de este gobierno de coalición al que apoyo porque no hay otro, sobre el tema del 'procés'. Y ya dije que no hubo sedición; a lo más, desobediencia. Si hay sedición en el 'procés', ¿lo de Trump qué es?

-Antes ha dicho que ve un Gobierno local plano en Jerez. ¿Cuál es su modelo de ciudad?

-Aquí pusimos en marcha una ciudad ideal para ser lugar de residencia de trabajo online, venían muchos directivos que están en Londres o en París. Una ciudad dotada de los mejores equipamientos, hicimos parque empresariales para compatibilizar el sector monocultivo del vino y el sector agrícola, diversificar. No se ha hecho nada en formación. Hicimos un parque agroalimentario. ¿Y qué se ha hecho con él, habiendo alcaldes que tenían contacto con ministros de Agricultura? Estamos en el intermedio del gran puerto de Sevilla y Algeciras, con conexión con el arco del Mediterráneo. Tenemos de todo, aunque se está deteriorando. Hace falta un esfuerzo tremendo en la renovación del parque residencial y especialmente el centro histórico, que se cae a pedazos.

"No puedes vanagloriarte de que hay apartahoteles en el centro. ¿Y dónde está la población?"

-Hay muchos proyectos de hoteles y apartamentos turísticos que han llegado en plena pandemia.

-Se están equivocando. Eso se llama gentrificación y museificación. Convertir los edificios del centro histórico en apartamentos turísticos significa desalojo de sus inquilinos y hacer una ciudad fantasma, sin vida. El turista llega, duerme y se va al día siguiente. No puedes vanagloriarte de que hay muchos apartahoteles en el centro histórico. ¿Y dónde está la población? Dejarte engatusar porque un inversor viene a comprarte tres casas en la calle Caballeros para hacer apartamentos, es ser poco agresivo. La ciudad no puede ser un museo.

-También han vuelto inversores como el caso de José Luis López, a quien usted conoce bien, con proyectos comerciales. ¿Es significa que Jerez sigue siendo atractiva para la inversión?

-El caso de José Luis hay que estudiarlo. Con lo mal que se portó cierta parte de la ciudad con él antes de la crisis de 2008, que luego vuelva por su propia iniciativa teniendo un campo de actuación tan grande como el resto de España, es digno de mérito. Tiene un proyecto bastante importante en esa estructura que iba a ser el palacio de congresos quiere decir que sigue queriendo a Jerez y echa de menos los buenos tiempos de Jerez. Por envidia de una parte de la ciudad, se fue a Madrid, Valencia, Barcelona... Es un hombre que tiene un gran caché. Harían falta diez como él. Ojo, hay empresarios muy buenos en la ciudad, ¿eh?, con ganas de tener claro cuál es el marco legal y cuáles los objetivos y apostar por la ciudad, que tiene nombre y está en el mapa con los vinos, el circuito, los caballos y sus buenas comunicaciones.

-¿Cree que volverá la F-1 al Circuito de Jerez como dice el vicepresidente de la Junta?

-Para que vuelva, pasada la pandemia, habría que vincular nuestra buena situación y coordinar qué piensa Marruecos, Casablanca, que querían hacer algo, y el circuito sería el punto de unión entre Europa y el Sur. En España hay un circuito, que es Jerez, luego se le acerca el catalán y después hay varios que son sólo 'Exin Castillos'.