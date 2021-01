Esculturas de barro para celebrar la Navidad

Un escultor nace, no se hace. Así lo ve el jerezano Ernesto Aladro, un mago de las artes que da vida a piezas de barro. Nada menos que seis iglesias de la ciudad tienen esta Navidad un Nacimiento del escultor, y de ellos reúnen hasta diez esculturas de unos 50 centímetros. San Juan de los Caballeros, San Dionisio, La Merced, Santo Domingo, San Juan Grande y la capilla del Calvario son las iglesias en las que se exponen las obras del escultor, que realiza tanto trabajos religiosos como civiles.

"Son meses de trabajo. Cuando empiezas una pieza no sabes cuánto tiempo te va a llevar. Me siento orgulloso de todo lo que hago", declara Aladro. "El escultor nace. Desde pequeño hacía esculturas con lo que mi madre me ponía en las manos. Yo creo que la escultura es una forma de vida, no es un pasatiempo. Vives por y para la escultura, al menos, es mi forma de verlo", subraya el jerezano.