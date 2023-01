Escaladoras, nuevas vías a la libertad

María Villa y Alba Castro son las creadoras de ‘Women on the wall’. Una comunidad que busca el acercamiento de la mujer al mundo de la escalada. Una iniciativa que tiene su origen en Yak Mountain y Juanqui Galán, su propietario, “que es quien más ha animado a que las mujeres salgan a la montaña y quien nos dijo que teníamos que crear una comunidad”, explican las impulsoras.

“Es verdad -añaden- que es, lo era hace unos años, un deporte mayoritariamente masculino por ser de riesgo, competitivo, cuando en realidad la escalada es uno mismo, se adapta al cuerpo de cada persona, para lo que tú quieras escalar: disfrutar del aire libre en sectores más fáciles o entrenar tu cuerpo y subir de grados”, cuenta María.

Los próximos 3, 4 y 5 de marzo, Yak Mountain y ‘Women on the wall’ han organizado el III Encuentro Femenino Montaña y Escalada, que se desarrollará en Benaocaz, cuyo ayuntamiento colabora en esta cita. De hecho, el Encuentro forma parte del calendario de eventos de los Pueblos Blancos, que fue presentado en Fitur.

"Una de las razones de estos encuentros femeninos es conseguir que las mujeres se sientan parte, que pueden hacer mucho por este deporte y sentirse que son capaces y protagonistas de la escalada también”, añade Esther Arjona, integrante del grupo. Encuentro que busca que cada vez más mujeres contribuyan a transmitir la importancia de la mujer en el deporte y la sociedad. El público masculino también es bienvenido en todas las actividades de escalada organizadas.

Al Encuentro ya se están sumando mujeres de diversos puntos como Huelva, Sevilla y Madrid. “Esto demuestra que 'Women on the wall' no es un movimiento sólo de la provincia de Cádiz, sino que es una comunidad interprovincial con la que hacer escapadas a otros destinos, con gente que conozca el entorno y las vías”. El grupo engloba una gran diversidad de edades, profesiones y niveles, “pero nos une la pasión por la escalada, la superación, el amor por la naturaleza y el movimiento al aire libre”.

Un deporte -explica Esther- "muy gratificante porque es una superación personal, se siente una libertad muy especial. Fluye no sólo el cuerpo, sino también la mente. Es una comunión con la naturaleza. Aprendes a gestionar las emociones y se adquieren muchos valores además". Esther empezó a escalar hace ocho años y considera que siempre está aprendiendo.

Como experiencia personal, María, que también es profesora de yoga y respiración, reconoce que, en un principio, "asimilaba la escalada con la fuerza, y era lo que me limitaba a empezar. Pero cuando me inicié, después del confinamiento, vi que había tanta similitud con el yoga por la flexibilidad, equilibrio, concentración, respiración, comunicación con tu cordada y, sobre todo, respeto a la naturaleza y a tu cuerpo, sin forzarlo. Yo siempre digo que hago yoga en la pared. Es como la kula del yoga o comunidad del corazón”.

Los dos primeros encuentros femeninos fueron organizados por Yak Mountain y a este tercero se suma en la organización ‘Women on the wall’, movimiento que desarrolla además otras muchas salidas a la montaña, prácticamente todas las semanas, y encuentros en el rocódromo. Tienen una comunidad en Instagram y WhatsApp. “Es un grupo vivo al que cada vez se agregan más chicas y por supuesto que no excluimos a hombres, estamos encantadas de que se sumen también. Somos una comunidad cooperativa, solidaria y sana”.

Tres jornadas, aunque se puede ir sólo un día o dos (pueden ir niños), en las que habrá sesiones de yoga y respiración, mini competición de bloques, senderismo, escalada por niveles, coloquios, una charla con la escaladora Rosa Dueñas y reparto de camisetas. Hay que destacar que la mayoría de las vías de los sectores que se van a escalar han sido equipadas por Juanqui Galán. "Será un Encuentro, además de para escalar, para crear comunidad y hacer lazos más fuertes de los que ya tenemos. Es convivir y que tengamos referentes y aprender unas de otras. Y, lo más importante, a este Encuentro pueden apuntarse personas que estén comenzando en la escalada o que quieran tener un primer encuentro con la naturaleza. Las más experimentadas estaremos para ayudar. Aquí no hay competición".

Las personas interesadas en acudir a este Encuentro pueden obtener más información e inscribirse en https://encuentrofemenino.online.