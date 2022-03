La Escuela de Arte estrena su Aula 1 en Trayectorias 10.

La Escuela de Arte de Jerez, como todos los centros educativos, ha tenido que adaptarse a la pandemia, no solo en el devenir diario de nuestras aulas y talleres, sino también en la realización de nuestras actividades ‘especiales’ marca de la casa: exposiciones, intervenciones y cómo no, en la celebración de nuestros eventos, que siempre han traído a reconocidas figuras del diseño. Este curso tenemos nuestras jornadas Trayectorias 10, que acometeremos de manera presencial, aunque con limitación de aforo. Además, estamos de celebración por partida doble, ya que inauguramos, por fin, la tan esperada, sala de exposiciones de nuestro centro, Aula 1.

Hay que recordar que la Escuela de Arte no tenía sala de exposiciones, algo excepcional, puesto que la gran mayoría de escuelas de arte cuentan con un espacio para tal efecto. Pero no olvidemos que los espacios y su mantenimiento han sido uno de los mayores quebraderos de cabeza del que suscribe y de todo miembro de nuestra comunidad educativa. Sin embargo, la última reforma en nuestro centro liberó dependencias clausuradas antaño y nos ha permitido, por fin, dotar fehacientemente y tener una (gran) sala de exposiciones. ¿Y por qué Aula-1? Por algún curioso motivo nuestro centro no disponía de aula con tal numeración y el Aula-1 puede convertirse en la clase primigenia de toda la escuela, el aula donde todos aprendemos con lo que aquí se ve y se oye. Como vamos aprender con la obra de Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño, que no sólo nos visita con una ponencia en Trayectorias 10, sino que también inaugura nuestra Aula-1 para la escuela y para toda la ciudad.

En la muestra Recreando lo inexistente veremos el eclecticismo de su obra reflejada en cartelería, diseños, cuadernos de viaje, etc. Donde la fotografía, la ilustración, la escultura y otras áreas del diseño se dan la mano. Esto fue el lunes 7 de marzo, cuando se abrieron las jornadas, pero tendremos mucho más hasta el jueves 10 que se clausuran: un día especial dedicado a la mujer diseñadora ubicado precisamente el 8 de marzo; y por supuesto, ponencias y talleres que nos otorgan profesionales de prestigio de la moda, la fotografía, la cerámica, el diseño de interiores o la animación como Glow Animation, productora del filme ganador del Goya por Buñuel en El laberinto de las tortugas. No me detengo más en el programa que pueden consultar en las redes sociales de la escuela, simplemente nos queda disfrutar una vez más y por partida doble.