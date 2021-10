Explota tu creatividad en la edición de videos con Filmora

El consumo de vídeos en internet no ha dejado de crecer en la última década. De hecho, tal y como apuntan todos los informes, este tipo de contenido audiovisual va a terminar desbancando a otros más tradicionales como el texto y, de hecho, es el formato más consumido entre las poblaciones más jóvenes. Según el ‘Informe Digital 2021’ elaborado por Hootsuite y We are social, el consumo de vídeos se ha cuadruplicado desde el surgimiento de la pandemia.

Esta tendencia muestra una gran oportunidad para los generadores de contenidos y, en especial, para los editores de vídeo, ya que abre un amplio abanico de posibilidades de encontrar trabajo o de monetizar sus contenidos audiovisuales. Para conseguir estos fines, contar con buenas herramientas de edición de vídeo que faciliten el trabajo y ayuden a dedicar más tiempo a la creatividad es fundamental.

Por ello, analizamos Wondershare Filmora Video Editor, un software de edición de vídeo, que nos ha gustado mucho y especialmente porque gracias a sus diferentes opciones automatizadas permite dedicar más tiempo a la creatividad y a la imaginación, dejando las tareas más rutinarias para que el programa las haga de una manera mucho más sencilla.

De este modo y de una manera muy sencilla y ágil, cualquier persona que tenga conocimientos básicos de edición de vídeos puede sacar mucho partido a un software que está logrando que sus usuarios salgan satisfechos de las grandes opciones que ofrece la herramienta y que cuenta con más de 300 efectos automatizados.

Entre estos, por ejemplo, Wondershare Filmora Video Editor cuenta con la opción de Audio Ducking que atenúa rápidamente tu música para que tus diálogos se destaquen o la de Coincidencia de Color, que ahorra tiempo aplicando ajustes de corrección de color en varios clips a la vez.

Estas opciones, que se suman a otros como los efectos de vídeo (transiciones, filtros, titulos, elementos en movimiento); la pantalla verde para hacer fondos de croma o la pantalla dividida convierten a este software en uno de los mejores vídeos editores para windows cuyos vídeos generados pueden ser utilizados en todo tipo de plataformas, ya sea en redes sociales como Tik Tok o Youtube, así como para la inclusión en las mismas páginas web corporativas.

Casi 80 millones de usuarios en todo el mundo

Filmora cuenta con más de 77 millones de usuarios en 150 países, lo que pone de manifiesto que es una herramienta popular entre los editores de vídeo y se encuentra entre los softwares más utilizados de todo el planeta. Entre las ventajas que ofrece, al contrario de lo que sucede con otros programas más complicados, es que aprender el manejo de la herramienta es muy sencillo, a lo que se suma que en la propia página web existen recursos formativos. En concreto, la comunidad de este software cuenta con un centro de soporte para acceder al customer care con tutoriales completos si el usuario desea aprender edición de vídeo desde cero.

Otra de las ventajas que tiene esta solución de edición de vídeo es su precio, ya que tiene un coste muy competitivo en comparación con otras soluciones existentes en el mercado. El precio va desde los 11,99 euros el trimestre o 31,99 euros anual en la opción para educadores, pasando por los 39,99 euros del plan individual y anual, o los 99,87 euros al año del Plan Premium que incluye una gran cantidad de opciones profesionales y acceso a archivos multimedia de gran calidad. Para un uso empresarial, hay que consultar los precios con el departamento de la compañía.

Requisitos del sistema

A pesar de la gran potencia de resultados del programa, otra de las ventajas de Filmora es que no exige al ordenador una gran cantidad de recursos a la hora de ser utilizado con fluidez. En concreto, este software de edición de vídeos está disponible para Windows en las versiones de 64 bits de Windows 7, 8 y 10; y para Mac en la versión 10.10 en adelante.

Los requisitos para Windows son:

Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (Sólo compatible con SO de 64 bits)

Intel i5 o mejor, 2GHz +. (Se recomienda Intel 6th Gen o más reciente)

4 GB de RAM (se requieren 8 GB para videos HD y 4K)

Intel HD Graphics 5000 o posterior; NVIDIA GeForce GTX 700 o posterior; AMD Radeon R5 o posterior. Mantén actualizado tu controlador de gráficos.

10 GB de espacio libre en el disco duro (se recomienda SSD)

Los requisitos para Mac son: