"Todo está en los archivos, no en los libros"

"En la vida hay elementos que perduran y uno de ellos es la sonoridad del tiempo. Eso es la música". El archivero Manuel Antonio Barea Rodríguez explica que la música "forma parte de nuestro pasado y de un presente que nos alimenta y nos eleva. Los lugares que lo custodian son los archivos como la Catedral de Salamanca o la Biblioteca Nacional, como tantas instituciones". Y Jerez dará buena cuenta de ello del 22 al 24 de marzo, en las XI Jornadas sobre Archivos Privados en Jerez, que esta edición están dedicadas a la música. Se celebrarán en la Academia San Dionisio, excepto los conciertos de cada tarde-noche. "Lo que haremos será rememorar el valor de ese patrimonio musical, continuar dando visibilidad al oficio de archivero y la existencia de esos archivos. Durante tres días seremos capital de los archivos".

Las Jornadas están coordinadas por Manuel Antonio Barea Rodríguez (Ayuntamiento de Jerez) y cuentan con la dirección científica de Francisco Parralejo Masa (Conservatorio 'Joaquín Villatoro' de Jerez), e Israel Sánchez López, director Conservatorio Superior de Música 'Manuel Castillo' de Sevilla.

Parralejo explica que el tema de los archivos musicales es "especialmente complicado porque requiere de una doble formación muy especializada: archivística y conocimiento de elementos musicales. Es un campo específico y complejo, a la vez que muy importante desde el punto de vista cultural. Casi todas las grandes instituciones han conservado archivos musicales y en España contamos con algunas públicas muy potentes dedicadas al trabajo sobre archivos musicales. Así que es una temática especialmente interesante y en la que es difícil de encontrar una gama de especialistas que puedan explicarla. Así que hemos realizado un acercamiento de un tema que para la mayoría de los archiveros resulta muy arcano". Por ello, se planificó desde el principio que fueran unas jornadas de introducción en las que "viéramos desde todos los puntos de vista posible todas las iniciativas que hay en este campo y cuáles son los trabajos que se están desarrollando. Por ello, en el programa hay una gran diversidad de instituciones y representaciones de muchos tipos de archivo distintos. Y el hecho de trabajar sobre fuentes que no son directamente musicales son fundamentales para la música".

Parralejo destaca que la música, "es un arte muy particular. Si pintas un cuadro, la obra queda ahí, pero la música es un arte efímero, se toca y desaparece. La idea de conservar la música es algo que siempre ha estado presente desde el comienzo de la cultura occidental, la idea de encontrar una manera con la que poder escribirla, conservarla. El problema de la escritura musical es que tampoco recoge todo, la partitura te dice las alturas de esas notas pero no cómo sonaban. Es un arte complejo de capturar, al igual que la danza. No queda escrito de forma firme".

Esa obsesión por 'guardar' la música ha hecho que las maneras de escribirla y registrarla hayan ido cambiando y mejorando con los años para conseguir reflejar cada vez más aspectos. "Eso ha dado lugar a que tengamos escrituras musicales desde el siglo XI que han ido evolucionando, creciendo en complejidad y el que tenga que enfrentarse a ese trabajo de archivo tiene que conocer todos los cambios. Así que el archivo musical es la única manera de acceder a los sonidos del pasado".

El programa de las jornadas habla, sobre todo, de los propios archivos en sí, "de dónde está guardada la música y qué iniciativas hay y por ello se ha buscado que hubiera instituciones muy representativas de cada una de sus áreas". A este respecto, Parralejo pone como ejemplo la Iglesia, uno de los mayores fondos musicales, "y por eso hemos traído a Pedro Gómez y Josefa Montero, de la Catedral de Salamanca, expertos en archivos eclesiásticos, y que ofrecerán sendas conferencias". O Elena García de Paredes, gerente Fundación Archivo Manuel de Falla de Granada y Candela Tormo Valpuesta, documentalista musical en Archivo Manuel de Falla, que hablarán de 'Los documentos no son sólo papel: el Archivo Manuel de Falla de Granada'. "Aquí no sólo se ve cómo funciona este archivo sino cómo funciona en general el archivo privado de un compositor". O Ana Tenorio Notario, que hablará del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de Jerez y su archivo, "de una música que es esencialmente de tradición oral y que es un archivo totalmente distinto, otro mundo como es el folklore. Creo que hemos traído a representantes del máximo nivel académico e institucional de cada área". Tal es el caso de la Biblioteca Nacional, el mayor fondo musical que hay en España, con Teresa Delgado Sánchez, responsable de partituras del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional, que hablará de cómo funciona un archivo de tales dimensiones y que además tiene una espectacular sede online. Parralejo recuerda al respecto que España era en el siglo XVI un potencia musical indiscutible y se imprimieron siete libros de vihuela, un hito en la historia, que están digitalizados en la Biblioteca Nacional.

"Dicen que todo está en los libros, yo lo niego y digo que todo está en los archivos", reivindica por su parte Manuel Antonio Barea. Y ya que Jerez será la capital de los archivos durante tres días, Parralejo hace un llamamiento para que la Administración preste mayor atención al Archivo Municipal de Jerez: "¿cómo se ha llegado hasta esta situación de abandono? ¿Cómo puede un archivo de este valor estar en este estado de conservación?".

Organizadas por el Ayuntamiento de Jerez, la Facultad de Humanidades (Universidad Pablo de Olavide), el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía (Universidad Pablo de Olavide), la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, la Fundación González Byass, y la Asociación Jerezana Amigos del Archivo de Jerez, tienen como patrocinadores a Arte y Memoria, la Asociación de Archiveros de Andalucía, Libnova, Facultad de Humanidades y Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la UPO. Y colaboran Diario de Jerez, Radio Nacional de España, SGAE, Fundación Manuel de Falla, Diócesis de Asidonia-Jerez, Asociación Arte Música Jerez y la Basílica de Nuestra Señora del Carmen Coronada.

