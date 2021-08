Fotojenia estará dedicado este año a la mujer fotógrafa y será en octubre

En 1826, Joseph Nicéphore Niepce realizó la primera fotografía de la que se tiene constancia. Aunque anteriormente había tomado otras, no había conseguido que la imagen quedase fijada. Su sistema obtenía resultados pero comercialmente no era válido ya que los tiempos de exposición eran de ocho horas. Otro investigador de la fotografía, Daguerre, entró en contacto con él y le reveló el proceso, continuando sus investigaciones hasta que finalmente Daguerre tomó otro camino y en 1839 hizo público su procedimiento para la obtención de la fotografía: el daguerrotipo.

La mujer se interesó por la fotografía desde los inicios, tiempos en los que ejercer esta profesión fue una de las formas de emanciparse de la dependencia masculina. Muchas trabajaron con sus maridos o como asistentes de fotógrafos y algunas tuvieron su propio estudio fotográfico. Otras hicieron fotos por afición.

Se considera a Anna Atkins (1799-1871) como la primera mujer que publicó un trabajo científico utilizando la fotografía. Publicó la primera obra fotográfica de la que se tiene constancia, ‘British Algae: Cyanotype Impressions’, en 1843, distribuida en varios tomos en el transcurso de diez años. En 1854, Atkins publicó ‘Cyanotypes of British and Foreing Flowering Plants and Ferns’ con Anne Dixon. La técnica que empleó para sus fotografías fue la cianotipia.

Constance Talbot (1811-1880), mujer de otro notable de la fotografía (William Fox Talbot), se dedicó a ella con una cámara que su marido le fabricó ex profeso.

En España, la primera en tener un estudio fue Amalia López Cabrera (1838-1899). Está documentado que en 1860, Amalia regentaba un estudio fotográfico en la calle Obispo Arquellada, nº 2, de Jaén, y llegó a presentarse a un concurso de profesionales celebrado en Zaragoza, en 1868. A principios del siglo XX, la mujer estaba plenamente integrada en el mundo de la fotografía tanto como propietarias de un estudio, como artistas o fotógrafas de prensa o documentalistas.

Jerez celebrará este año su Festival Nacional de Fotografía de la Ciudad FotoJenia, cuya IV edición estará dedicada a la mujer fotógrafa. Será del 1 al 31 de octubre. Una iniciativa de la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio que siempre se ha celebrado en junio, pero que este año llega con el otoño. “El objetivo siempre ha sido hacer coincidir en Jerez el mayor número posible de eventos relacionados con la fotografía, con el fin de captar la atención de los aficionados, tanto de la ciudad como de toda España”, apunta Carmen Oliva ‘Popi’, presidenta de la Agrupación.

“El Festival –añade– nació con la pretensión de celebrarse con carácter bienal y suponer un referente fotográfico en nuestra provincia, dando cabida a todo tipo de tendencias, manifestaciones artísticas, propuestas y eventos que tengan relación con la fotografía, sin ningún tipo de limitación. Por tanto, en el año 2020 se debería haber celebrado la cuarta edición, pero se trasladó a 2021 para hacerlo coincidir con el Congreso de la Confederación Española de Fotografía”.

La idea es simultanear contenidos en el mayor número posible de salas de la ciudad, para lo cual ya cuentan con la colaboración de espacios, que en ediciones anteriores ya lo hicieron, más alguna que se incorpora este año.

De esta forma, en la Sala Pescadería se podrá ver ‘Ellas. Proyecto Imagina. CAF’; en los Claustros, Katy Gómez Catalina y Pilar García Pitarch; en la Sala Palacio Villavicencio, fotógrafas de Bosnia; en Julián Cuadra, fotógrafas de Andalucía; en la Sala el Molino, jóvenes fotógrafas de Cuba; en la UCA, Patri Díez; en el Hotel Casa Palacio María Luisa, Sol de la Quadra; en la Sala Paúl, la obra del Instituto La Granja; y en salas de La Barca y El Torno a socias de la Agrupación.

El día 7 de octubre se instalará un plató fotográfico en la zona del Gallo Azul donde se harán fotografías a todos los viandantes que lo deseen.

Habrá talleres y conferencias: el día 7 de octubre, Patri Díez hablará sobre ‘Fuera del Campo, hacia una dimensión ideal de la Fotografía’, en la Fundación Caballero Bonald. El 14, Fátima González García disertará sobre ‘Ahora, Bosnia y Herzegovina’, en la Bonald. El día 21, Josefa Parra hablará sobre ‘Poesía y Fotografía: la mirada del poeta’, también en la Fundación Caballero Bonald.

El día 23 se realizará una gyncana fotográfica por el centro de Jerez en la que podrán participar todas las personas interesadas y amantes de la fotografía.

Hay que destacar que este Festival está financiado por el Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico Productivo y Social, Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación de Cádiz.