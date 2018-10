Una pelea de niños que acabó en falsa 'tragedia'

El conocido -y reconocido- centro educativo ‘Manuel Lora Tamayo’ (Salesianos) ha anunciado que adoptará medidas legales contra las personas y medios que han difamado su actividad educativa, como de hecho ha sucedido. Los Salesianos, con una trayectoria impecable a lo largo de los años, han actuado de forma legal a través de sus servicios jurídicos y anuncian medidas aún más duras ante los tribunales después de que se diera por cierta en ciertas webs el falso hecho de que “una clase entera dio una paliza a un niño de diez años”.

Fuentes de máxima solvencia del ‘Lora Tamayo’ indicaron a este periódico que todo, al parecer, partió de un perfil de Facebook “que fue eliminado el lunes por la mañana” después de que la falsa noticia corriera como la pólvora por las redes sociales. Es lo que suele ocurrir cuando se da pábulo a un hecho incierto y una mera pelea entre unos pocos alumnos se transforma en una especie de linchamiento.

Los hechos alcanzaron tal grado de desinformación y de injurias contra la actividad que desarrollan los Salesianos en la ciudad que incluso el director del centro, Mario Pardo, se vio obligado a elevar el asunto a los servicios de inspección educativa ‘María Auxiliadora’ así como a la Inspección de Educación de la correspondiente Consejería de la Junta de Andalucía. El centro, debidamente asesorado por sus servicios jurídicos, emitió ayer un comunicado en el que advertía que de prodigarse “la actitud de dar publicidad a noticias que cuestionan la acción educativa del centro no desestimamos tomar las medidas que consideremos oportunas sin excluir la vía judicial”.

La referida información vertida por una web jerezana señalaba que “una clase entera pega una paliza a un niño de 10 años en un colegio de Jerez”. Ante ello, el centro en cuestión, el Centro Salesiano ‘Manuel Lora Tamayo’ precisó que “lo informado no se ajusta a la verdad”, es decir, que era mentira, así como que nadie contrastó la información. Los responsables del centro no salen de su asombro ya que al solicitar información al respecto se encontraron con que “se trató de una pelea entre un alumno de 5º de Educación Primaria y cuatro alumnos de 2º de Educación Primaria inducidos por otro compañero”. Igualmente añadieron que durante el mismo “una maestra de guardia en el recreo se percató e intervino, inmediatamente, separando a los alumnos implicados. Tras preguntarle al alumno de 5º de Primaria por su estado, el alumno respondió que se encontraba bien y retomó el juego con normalidad, no dando muestras de malestar durante el resto de la jornada lectiva”.

“El pequeño siguió jugando tras el incidente”, destacan en el centro salesiano

Los educadores del Centro Saleasiano ‘Lora Tamayo’ “actuaron según el protocolo establecido, desde el primer instante en que se conoció la situación. Ese mismo día se realizaron las investigaciones necesarias y, al día siguiente, se tomaron las medidas disciplinarias y educativas oportunas”. Incluso añaden que “el centro cumplía en todo momento con la ratio establecida para las guardias en el recreo, incluso con un número superior a la misma”, es decir, había más profesores vigilando que los que se consideran necesarios. Como ya se ha referido, la inspección educativa ha sido informada de los hechos y del procedimiento seguido y sigue de cerca el asunto y desde el centro se indica que “la primera preocupación sigue siendo la protección de todos sus alumnos y llegar a esclarecer la verdad de cualquier incidente que se produzca”. Para terminar, el centro hace hincapié en apuntar que jamás ha mostrado pasividad ante supuestos “sucesos similares” del pasado. “En este sentido seguimos invitando a cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de algún incidente en el centro que lo comunique a través de los cauces establecidos”.

Tras este caso en cuestión parecen encontrarse serias desavenencias entre una familia y el centro educativo, lo que habría provocado que el hecho se magnificase en redes sociales junto con comportamientos irresponsables. “Todo ha sido un bulo -destacaron a este medio altos responsables del centro educativo- que no tiene consistencia alguna. Desconocemos cuál puede ser la motivación de todo este asunto pero lo absolutamente cierto es que todo está en orden. Lo que queremos saber es cuál ha sido el motivo para llegar a este punto”.