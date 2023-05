Falta de civismo en Las Aguilillas

La falta de civismo de algunos ciudadanos no tiene límites. Un lamentable ejemplo es el Parque de Las Aguilillas, que ayer lucía reluciente y limpio tras el fin de semana después de que los servicios de limpieza hubieran hecho su trabajo. Pero a algún incívico no se le ocurrió otro sitio para arrojar escombros que en uno de los márgenes del parque periurbano, justo al lado de la carretera A-2003, dibujando un paisaje de lo más censurable y desagradable con la acumulación de basuras y residuos. Una vez más hay que recordar que la limpieza de la ciudad, de sus calles, parques y jardines, es cosa de todos, lo que desgraciadamente hay alguno que no lo tiene presente demostrando su falta de civismo para perjuicio de toda la comunidad.