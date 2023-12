Sin orientador en el CEIP Torresoto desde principios de curso

Guadalupe, madre de un niño con necesidades especiales del colegio Torresoto, ha sido una de las personas que se ha concentrado en la mañana de este lunes 4 de diciembre a las puertas del colegio para reivindicar más recursos a las NEAE.

Esta madre, que ha hablado en representación de otras familias, ha denunciado "la falta de PTIS en nuestro centro. La actual situación de huelga en el sector, afín de mejorar su situación laboral, hace que nuestros hijos no cuenten con el personal necesario para asistir a clase como lo hace el resto de compañeros. La Constitución Española reconoce el derecho a la educación y esta no es posible sin una inclusión real, de lo contrario está impidiendo el acceso a la educación al alumnado más vulnerable. Las administraciones son responsables de dotar a los centros los recursos necesarios, materiales y humanos, para impartir una educación de calidad, y no es así".

Asimismo, desde el centro educativo han lamentado que "desde principios de curso no contamos con la figura de un orientador que realice los nuevos dictámenes del alumnado NEAE o que pueda realizar el seguimiento necesario al alumnado ya reconocido. Y eso que me consta que tanto desde la dirección del centro como por parte de nuestro Ampa, Mundo Sur, y la Flampa, han puesto este hecho en conocimiento de la Junta sin obtener una respuesta satisfactoria. Estamos en diciembre y no hay orientador, es una situación insostenible porque no disponemos de ningún tipo de apoyo. Solicitamos una respuesta satisfactoria ante la mayor brevedad posible".

Con la huelga de PTIS en su tercera semana, los padres y madres de niños con necesidades educativas especiales consideran que "la figura del PTIS no la podemos sustituir porque ellos no sólo se encargan de cambiar el pañal o ayudarles a ir al cuarto de baño, también se encargan de la alimentación, trasladarlos de una clase a otra. Son su apoyo psicológico y su integración con los demás compañeros para que puedan seguir el ritmo de la clase".

"Hoy por hoy los niños están desatendidos. Hay familias que traen a sus hijos solo una parte de la mañana mientras hay otras que ni siquiera los traen, y otros que los traen la jornada completa con todo el dolor de su corazón porque no tienen más remedio. Pero realmente es algo muy injusto".

En el CEIP Torresoto hay actualmente un solo PTIS "para 10 niños, y claro, ahora no porque están en huelga, pero en el día a día, los niños están desatendidos porque a la hora del recreo, por ejemplo, o está con los niños de Infantil o con los de Primaria, porque no hay más".