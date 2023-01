Federico Jaime, paisajes compartidos en Jerez

Siempre le atrajo el dibujo, ambiente que había respirado en su casa, pero la pintura "me maravilla. El proceso creativo y el hecho de crear es muy importante para mí en mi día a día. Creo que es una manera de comunicación y de expresarte. No hay nada que nos defina mejor que nuestra propia obra", explica Federico Jaime. Autor sevillano que inaugurará este jueves, 26 de enero, a las 20 horas, en la sala de Diario de Jerez 'ArteaDiario' la muestra 'Como jugar con arena'.

Para el autor, pintar "es una necesidad, no una obligación. Lo necesito y me aporta muchas cosas buenas". "En este mundo en el que vivimos, es crucial -añade- reivindicar las humanidades y las artes para hacerlo todo más agradable. Una exposición siempre es un marco muy interesante para los que pintamos, que estamos en la soledad del estudio. Es el momento de poderlo compartir con la gente. Los que pretendemos hacer arte tiene sentido cuando se comparte".

Una exposición fundamentalmente de pintura, y alguna obra en papel, de obras de los últimos cuatro años. Una muestra que tenía prevista su inauguración el 19 de marzo de 2020, pero que la irrupción de la pandemia paralizó. Así que, la primera individual de este año en la sala 'ArteaDiario' estará protagonizada por Federico Jaime, a la que se han sumado piezas nuevas. "Es una alegría y me hace muchísima ilusión exponer en Jerez, donde hay tan buenos artistas y se hace tan buena pintura. Es mi primera individual en la ciudad". Son trabajos que parten del paisaje, pero transformado, que de algún modo están en imágenes nuevas, códigos que el autor se ha llevado a su terreno. "Un mundo sugerente, a mi modo".

Nacido en El Viso del Alcor (Sevilla), es doblemente licenciado en Historia del Arte y Bellas Artes. Federico Jaime realiza una pintura abstracta, "de los pocos y buenos que hacen abstracción porque hoy lo que más se ve es obra figurativa", asegura el crítico de arte Bernardo Palomo.

Según Palomo, "su abstracción es absolutamente libre, no sujeta a imposiciones ni a modelos establecidos. Es la esencia básica de una realidad que desarrolla los esquemas sabios de lo no descrito de antemano. El gesto mínimo que se adelanta, la pincelada extrema que abre perspectivas, la realidad no mediatizada que evoca – o no – la esencia final de la estructura cromática, la noción básica de lo no concreto; en definitiva, el alegato fiel del arte por el arte".

"Su pintura está poseída del convencimiento, del germen que impulsa el acto creativo, de la esencia iniciática de la voluntad plástica. En sus obras está matizada la historia de la pintura, la concreta y la reducida a sus elementos impulsores. Sus obras son pasionales porque sabe que lo auténticamente artístico es aquello que nos sitúa en el gesto germinal, en la esencia de todo. Sus cuadros son impactos puros de color; incluso, cuando se puede adivinar lo real, esto no se encuentra sujeto a nada; sólo a la materia conformadora, a la mínima potestad de lo que plásticamente es grande y sin fisuras".

La muestra se podrá visitar hasta el 24 de febrero, de lunes a viernes, de 18 a 20,30 horas. Mañanas, previa cita, en bernardopalomo@gmail.com.