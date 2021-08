El jerezano Alberto Zambrana es piloto. Ama volar y durante el confinamiento no paró de darle vueltas a una idea: “Mirar la vida de otra manera”. Alberto se unió con Fly in Spain y de ahí surgió el proyecto Fly in Cádiz, descubrir la provincia desde el aire.

“He viajado mucho y debo decir que la provincia es la zona más bonita de Andalucía. Con nuestro vuelo no sólo tienes la experiencia de una primera clase de cómo volar en avioneta, sino que descubres un paisaje impresionante, colores vivos que se entremezclan, parajes que te quedas con la boca abierta... Es una experiencia inolvidable”, declara Alberto.

En este último año se han subido en la avioneta de Fly in Cádiz muchas personas que han visto la provincia desde otra perspectiva, “personas jóvenes, mayores, recién casados, gente que tenía pánico a volar y han conseguido superarlo. Hay muchos que se han emocionado hasta el punto de llorar, porque es que es algo increíble”.

El jerezano pone en valor que con la experiencia Fly in Cádiz “no sólo se aprende las nociones principales del vuelo, sino que te llevas un recuerdo para toda la vida”. En estos momentos, la avioneta no la pilota Zambrana, sino otro instructor que acompaña a un máximo de dos usuarios. Los vuelos duran una hora y las rutas son variadas, aunque para el jerezano los vuelos durante el atardecer tienen un especial encanto.

Esta empresa tiene tanto una página de Facebook como de Instagram en la que da a conocer todos sus productos: “Vente con nosotros a volar, te enseñaremos tu tierra como nunca la habías visto. Lo que buscamos es compartir nuestra pasión dándote una clase de vuelo mientras te mostramos los rincones más mágicos de la provincia”.