El Foro España-EEUU debatirá en Jerez temas relacionados con la transformación digital

Jerez se convertirá los próximos 9 y 10 de noviembre en la sede del XXIII Foro España-EEUU, un encuentro empresarial de alto nivel que reunirá a autoridades, expertos y representantes del mundo de la empresa de ambos lados del Atlántico.La cita bilateral será copresidida por José Manuel Entrecanales, presidente de la Fundación Consejo España - EEUU y el senador Tim Kaine, presidente del United States - Spain Council. Ambos intervendrán en la sesión inaugural junto al embajador de España en Estados Unidos, Santiago Cabanas, y su homólogo en España, Duke Buchan III.

La cena de inauguración contará, entre otras autoridades, con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y otras autoridades locales han sido también invitadas.

Los desafíos y oportunidades de cooperación entre España y Estados Unidos en África y el Mediterráneo; el avance de las tecnologías aplicadas al concepto de 'Smart City' en infraestructuras y sostenibilidad medioambiental y el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo y la educación, protagonizarán los debates de las reuniones.

Los debates contarán con la presencia de expertos del mundo académico, empresarial y del sector público. Entre otros, participarán Cristina Gallach, Alta Comisionada del Gobierno para la Agenda 2030; Bernardino León, ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores y ex representante especial de la Unión Europea para el sur del Mediterráneo; el embajador Reuben E. Brigety, decano de la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington y ex embajador de Estados Unidos ante la Unión Africana; y Ed Felten, director del Centro para la Información de Política Tecnológica de la Universidad de Princeton. El programa se completa con una visita a la base naval de Rota y encuentros en lugares emblemáticos de Jerez.

Esta nueva edición del Foro es la cuarta que se celebra en Andalucía desde su edición inaugural, celebrada en Sevilla en 1995, y cuenta con el patrocinio de Acciona, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ACS, BBVA, Ebro Foods, Gestamp, Iberdrola, Técnicas Reunidas e IESE Business School.El Foro es la actividad principal de la Fundación Consejo España - EEUU.

Organizado junto a su contraparte estadounidense, se celebra alternativamente en tierras americanas y españolas y reúne a los miembros de ambas entidades con personalidades prominentes de ambos países para tratar sobre cuestiones de carácter estratégico. Aunque tienen un marcado carácter empresarial, abarcan otros campos, incluyendo el cultural.

A lo largo de sus XXII ediciones anteriores, el Foro ha demostrado ser un instrumento de colaboración público-privada de gran utilidad en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos. La presencia del Rey Felipe VI en numerosas ocasiones desde que era Príncipe de Asturias ha supuesto un muy valioso apoyo a estos encuentros binacionales.