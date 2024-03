El artista jerezano Fran Castro 'Cosa.V' pinta en Nueva York al dj Grandmaster Flash

Fran Castro más conocido como Cosa V es un apasionado de la pintura desde pequeño. Especializado en arte urbano, el jerezano comenzó en el tatuaje en 2015 desarrollando su estilo en realismo blanco y negro. Actualmente trabaja como tatuador residente en Pol Tattoo Studio y ha realizado obras tan increíbles como el graffiti de La Paquera de Jerez en plena calle Arcos.

Todos sus trabajos son minuciosos, expresivos... No deja a nadie indiferente. Y ahora, Cosa V ha compartido en su perfil de Instagram cómo ha realizado un graffiti del músico y dj Grandmaster Flash en Nueva York junto al también artista Sen1 en la conocida calle Freeman Alley.

"Este es un tributo y un mural especial. Este mural muestra el gaffiti del hip hop, el lado artístico visual de la cultura de una época en la que sólo estaba en los trenes subterráneos y en las paredes de los guetos de la ciudad de Nueva York. Grandmaster Flash and The Furious 5 no solo ayudaron a moldear el aspecto musical de esta cultura cuando todavía estaba en las calles, sino que también nos representó a nosotros y a nuestras situaciones de estilo de vida cuando comenzaron a hacer discos", ha declarado el artista jerezano.