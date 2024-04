Francisco Bejarano presentará hoy su nuevo libro en los Claustros de Jerez

El escritor jerezano Francisco Bejarano presentará este jueves, 4 de abril, a las 19,30 horas, en los Claustros de Santo Domingo, su nuevo libro de poesía, 'Contra el júbilo' (Renacimiento). El autor estará acompañado por José Mateos, Fernando Taboada y Bruno Escobar.

Una obra que es "fruto de un año de mucha escritura" y del que augura Bejarano que habrá una segunda parte. "La poesía es caprichosa, ella misma en sí, porque no sabemos lo que es. Nadie ha podido escribir una poética razonable o convincente. La poesía, si tú la persigues, no la coges ni por los pelos, se escapa, y entonces salen poemas artificiosos y sin un fondo de verdad. Y cuando no le haces caso es cuando llega ella misma, sin llamarla. Y eso es lo que me ha pasado después de 20 años sin publicar. Querer buscar la explicación de los cambios que se han producido en tu vida en los últimos años, la percepción diferente o modificada de la vida, es muy simple. Lo que no es simple es explicar qué es y qué no es poesía. Pero un día me apeteció escribir sobre ciertas cosas, que al fin y al cabo son las mismas de toda la vida desde que eres niño, pero se va teniendo una idea de ellas diferente. Además, los amigos me animaban a escribir un libro aunque fuera el último (ríe). Todo eso favoreció que se escribiera el libro", explica el escritor sobre el origen de esta obra.

Un libro que se llama 'Contra el júbilo' "porque la vida, en general, tiene si se suman los momentos gozosos y de melancolía, que no depresivos, pero son muchos más los de melancolía que los de júbilo. El júbilo es muy aparatoso, pero dura muy poco, poquísimo. Y porque las personas que yo he conocido en mi vida, que ya es larga, que están siempre contentas y haciendo un canto a la vida, me parece gente bastante estúpida, que no tienen conversación, ni tan siquiera distraen. Sólo sirven para que te acompañen a una fiesta y depende de qué fiesta".

Una obra dedicada al amor, al odio, a los amigos... que este jueves Bejarano desgranará con mucho más detalle. No te lo pierdas.