"Cuando una institución cumple 26 años es que el trabajo está bien hecho"

El 2 de mayo de 1996 abrió sus puertas Cedown en Jerez. Desde entonces las familias han roto barreras, superado retos y no han dejado de marcarse objetivos. Desde hace unos meses Francisco Cáliz, uno de los fundadores de la entidad, es el nuevo presidente de la asociación, una "nueva aventura" para él.

"Hay muchos proyectos en marcha, llevamos muchos años. Cuando una institución o una empresa cumple 26 años en la misma línea quiere decir que hay un trabajo bien hecho. Todas las juntas directivas han sumado y gracias a todos estamos hoy donde estamos", declara Cáliz.

"La asociación trae un ritmo y ese ritmo lo marcan los niños mayores. Los mayores son los que van abriendo brecha y todo lo que aplicamos a ellos, es lo que aplicaremos a los que vienen atrás", subraya el presidente, quien pone en valor el programa específico de empleo, Labora, porque es "importantísimo".

"El empleo es un reto. También tenemos una vivienda propiedad de Cedown donde aprenden la convivencia y las funciones básicas como guisar, limpiar... Lo básico. Y pasan por allí y se les enseña para ser autosuficientes", explica.

Cáliz recuerda que la asociación comenzó con 10 usuarios "y ahora somos 62. La natalidad ha bajado y la medicina hoy permite detectar durante el embarazo la probabilidad de que nazca con Síndrome de Down... Hay gente que se asusta, que no quiere. Yo me atrevo a decir una cosa, a riesgo de ser muy criticado, pero dejando la polémica de si el cromosoma 21... una persona con Síndrome de Down en esencia no es más que un regalo para la familia". "Al principio provoca cierto desconcierto, pero es un regalo. Hay mucha desinformación. Estos niños son una alegría. En mi casa, como en la demás, todo el mundo está contento y feliz con ellos. Además tienen ciertas cualidades que si todos fuéramos Down, el mundo sería mejor", añade el presidente.

"Yo le diría a las familias que escuchen al médico y a los profesionales, pero que también escuchen a la asociación. Tenemos una psicóloga que atiende a las familias antes de que nazca al niño. No se va a enfrentar a un futuro catastrófico, sino a otra realidad", declara Cáliz.

El presidente remarca que "la asociación no es un sitio de prestación de servicio exclusivamente. La asociación es importante porque el conjunto de las familias da fuerza. Para entrar en los despachos de las administraciones uno solo no sirve de nada, pero cuando tienes fuerza social, la cosa varía".

El próximo 4 de noviembre se presenta el calendario de Cedown. "Sentimos que la asociación es querida en la ciudad. Vivimos de las subvenciones, de las cuotas de las familias, de las aportaciones solidarias y de los eventos, como la cena y el calendario. Este año el calendario no tiene nada que ver con las pasadas ediciones, tiene un sabor diferente de agradecimiento a esas instituciones y empresas que nos acompañan permanentemente". Van a lanzar una tirada de 20.000 calendarios.

Vuelve la cena benéfica

Cáliz se muestra feliz de poder celebrar este año su tradicional cena benéfica, "un acto social importante". La cena de Cedown tiene más de 15 años de historia y en ella la asociación pretende, además de recaudar fondos para el desarrollo de sus programas, sensibilizar a la sociedad sobre la inclusión de las personas con Síndrome de Down y dar a conocer el trabajo que realiza la entidad a lo largo del año.

Es una ocasión también para que todas las familias de Cedown y muchas de las personas que las apoyan se reúnan en una gran fiesta por la diversidad.

La fecha elegida para su celebración es el 19 de noviembre. Las invitaciones para el mismo se podrán obtener a cambio de un donativo de 50 euros por persona. "La importancia de la recuperación del evento y las ganas de que vuelva a ser un gran éxito han llevado a decidir mantener el donativo que se fijó en 2019, a pesar de que las circunstancias y los costes son bien distintos 3 años después", destacan desde la entidad.

Todas las personas interesadas en acudir al evento pueden dirigirse para más información al correo corporativo cedownjerez@gmail.com, llamando al teléfono 956 33 69 69 o dirigiéndose a la sede en plaza de los Ángeles, 9.