Francisco Piniella Corbacho (Cádiz, 1961) se convirtió a última hora del pasado lunes en el sexto rector de la Universidad de Cádiz. En un mes será nombrado oficialmente, pero mientras, ya trabaja para moldear la universidad gaditana con las ideas muy claras.

–Hacer campaña en un campus como Cádiz no debe ser fácil...

–Sí, hemos hecho 53 actos, y en una universidad como ésta que tiene cuatro campus... Queríamos que esta candidatura no fuese la continuidad del equipo anterior, sin que eso implicara un rechazo al equipo anterior, pero la idea era presentar una candidatura que tuviera algunos toques diferentes, es decir, queríamos que fuese multicolor, que hubiera gente de todas las facultades, de todos los campus y eso ha dado una presencia que a la hora de votar, ha servido para que la gente nos identifique.

–Usted ha defendido un proyecto en el que da su importancia a todos los estratos universitarios...

–Bueno, teníamos claro que en los últimos años, la Universidad de Cádiz, afortunadamente, ha tenido una serie de áreas de conocimiento, institutos y grupos de investigación que han sido muy potentes, y gracias a ellos estamos en los ránkings en los que estamos. Pero sí es cierto que ha habido otras facultades, otros grupos, que han estado al margen de ese éxito, entonces, hemos querido aupar a todos ellos, que de alguna manera, eran casi una ‘Cenicienta’, siempre sin olvidar los logros por los que estamos, a día de hoy, en el ránking de Shangai, muy bien situados. También nos hemos reunido con todos los colectivos, y hemos tenido mucho contacto con estudiantes, con delegados y quieras que no, te enteras de cosas que están pasando en la universidad que a lo mejor no han sido abordadas y que hemos incluido en nuestro programa.

–Por los resultados de las votaciones, es evidente que convenció a los estudiantes...

–Sí, es cierto que la respuesta de la comunidad estudiantil ha sido muy buena, nos han abrazado como su candidatura, igual que el personal de administración y servicios, y mucho profesorado.

–Usted ha defendido durante la campaña la necesidad de mejorar las condiciones del profesorado sustituto interino....

–Es algo que queremos acometer. Es una injusticia que se da, pero en la que no sólo tiene la culpa la UCA, sino que es una figura de contratación de mano de obra barata, que ha proliferado en todas las universidades andaluzas. El profesor sustituto interino se ha generalizado y son compañeros que ganan mil euros, y que se hartan de dar clases. Además, son gente que llega nueva y tiene que hacer su tesis doctoral y publicarla para acreditarse.Con ellos tenemos que hacer algo.

–Afrontar este nuevo reto, ¿es más complicado teniendo en cuenta la particularidad de la UCA, con cuatro campus y cada uno con sus diferencias?

–Siempre digo que el hecho de que tengamos cuatro campus universitarios es una debilidad, sobre todo si tenemos en cuenta que en otras universidades está todo concentrado. Ante esto no vale lamentarse, al contrario, hay que darle la vuelta y ver su fortaleza. Es más, creo que fortalecer cada campus universitario es fortalecer a la UCA.

–Pero eso no lo entiende así todo el mundo....

–Es cierto. Hay una especie de corriente, sobre todo desde la capital, en la que si tú apoyas el campus de Jerez o el de Algeciras, lo estás haciendo en detrimento del campus de Cádiz. Todo lo que hagamos en beneficio del campus de Algeciras, Puerto Real, Jerez o Cádiz va ser en beneficio de la Universidad de Cádiz. Y nunca nos vamos a oponer a los proyectos que hay ahora como el cinturón universitario, la ciudad de Cádiz...De hecho, en la campaña, me ha costado alguna columna criticando que había un candidato que no iba a apostar por el campus de Cádiz, y no es verdad.

–El problema de la UCA es que se ha considerado que la Universidad es Cádiz y luego están adláteres, y ese esquema ya no lo podemos mantener. Entiendo que por racionalizar recursos, todos los vicerrectorados estén enCádiz, pero no pasaría nada porque un vicerrectorado estuviera en Jerez. De hecho, la Inspección General de Servicios la vamos a trasladar a Jerez. La inspectora general de Servicios es una catedrática de Derecho Civil de Jerez, y estará en Jerez. Y que el rector, aunque tenga el rectorado en Cádiz, esté también Cádiz, Algeciras o Jerez. No que te vas a esos adláteres y compruebas que el rector no ha pasado por allí. Hay que mirar a la universidad desde la provincia.

–A veces en vez de competir con otras universidades parece que hay una competencia entre los propios campus de Cádiz...

–Mire, todo lo que sea captar alumnos para Jerez, no es quitarle alumnos al campus de Cádiz, es quitárselo a la Universidad de Sevilla. Es darle la oportunidad a la sierra de Cádiz, cuyos alumnos van mayoritariamente a la Universidad de Sevilla. Peor aún en Algeciras, cuyo ratio de estudiantes que se quedan en la UCA es muy bajo, muchos se van a Málaga, y debería ser al contrario, porque tenemos a Estepona y Fuengirola muy cerca. Es triste que el campus de Algeciras tenga tan poca apuesta por parte de la UCA. Y te digo un dato, allí tenemos tres sedes de facultades, la de Ciencias delTrabajo, Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, y están en un edificio que no es la UCA, es de la Fundación Campus Tecnológico.

–¿Qué quiere decir con eso, que hay diferenciaciones?

–Sí, considero que el estudiante de la UCA tiene que ser estudiante de la UCA, esté donde esté, no puede haber de primera categoría y de segunda. Aquí hay edificios que están muy bien, pero también te encuentras con otros que están abandonados. Un ejemplo, en el campus de Cádiz hay una facultad histórica como la de Medicina, donde te encuentras aulas en las que da miedo poner el aire acondicionado. En esa misma facultad hay sitios donde no se coge Wifi, y hoy día eso es fundamental para el alumnado. Por eso, pensamos que hay que apostar por los campus, simplemente por un tema de igualdad, ya sea en Jerez, que en Cádiz, Puerto Real o Algeciras, y eso ahora mismo no es así. De hecho, la semana que viene he quedado con el presidente de la autoridad portuaria de Algeciras para ver unos terrenos en el Llano amarillo y ver la posibilidad de construir un edificio, junto con la autoridad portuaria, para uso universitario.

–¿Y en Jerez cuáles son sus objetivos?

–En Jerez es fundamental el nuevo aulario que hay que levantar, terminar con la segunda fase de las instalaciones deportivas, y pedir a la Junta de Andalucía que ponga en marcha los nuevos títulos que hemos solicitado.

–Por sus palabras, aquella posibilidad de llevarse el grado de Trabajo Social barajada en un informe interno en abril de 2018 queda descartada...

–Nosotros no vamos a cambiar ningún grado, al contrario, pelearemos los que hemos solicitado a la Junta.

–Con el inicio del Máster de Flamenco en el Palacio de Villapanés se habló desde la UCA de acercar la universidad a la ciudad de Jerez, porque hasta ahora es como una especie de isleta. ¿Será factible esa integración?

–Bueno, es algo que ocurre también en Puerto Real, en Algeciras, en Cádiz....Creo que hay que hacer un ejercicio de abrir la universidad, que ha estado muy cerrada en sí, pero no ésta, sino la española en general. La universidad se debe abrir mucho más y a mí me gustaría sentarme a menudo con los alcaldes de las ciudades donde están los campus universitarios, porque además es de la sociedad y nos nutrimos de los presupuestos públicos, por eso no podemos estar cerrados en nosotros. De todas maneras, los Ayuntamientos tampoco han hecho un esfuerzo suficiente por mirar a la universidad y eso va en detrimento de ambos. El ejemplo es Santiago o Salamanca. En Cádiz ahora parece que se ha dado un paso en esa integración. A mí me llama la atención que el campus de Jerez, que tiene una estructura para hacer muchísimos actos abiertos a la ciudadanía y no se utilizan. De hecho, una de las cosas que llevamos en el programa es mejorar la vida universitaria y que no pase lo de ahora, que llegan en el autobús o el tren, van a clase y se vuelven a casa. La mayoría de alumnos conocen, como mucho a los de su clase, pero no a los alumnos de otras facultades, como ocurría antes.

–¿Y cómo pretende acometer esa situación?

–Pues mira una de las cosas que queremos recuperar son las actividades deportivas intercentros. Imagínate que hubiera una competición entre el equipo de fútbol del campus de Jerez contra el de Cádiz. Un alumno, al fin y al cabo, los años que pase en la universidad van a ser los mejores de su vida, entonces no debe ser todo estudiar, sino actividades culturales, deportivas...

–Comisiones Obreras informó hace unos días que el anteproyecto de presupuesto de la Junta para la Universidad de Cádiz se rebaja en un 3,20%....

–Así es, con relación al anteproyecto se ha recortado un 3% de capítulo 1 para la UCA, y eso es mucho dinero. Por contra, a otras universidades la modificación es al contrario, les dan más dinero. Es verdad que por el momento, desde que se cambió el gobierno en la Junta, no se han tomado decisiones, y yo espero que sea después de las elecciones municipales cuando se vean. Será entonces cuando sepamos cuál será la política universitaria de este nuevo gobierno, si va a seguir apostando por la universidad pública, si lo hace en todas las universidades por igual...

–A corto plazo, ¿qué objetivos se marca?

–En primer lugar que la universidad no se pare, porque vamos a tomar posesión con el curso terminado y se nos echa encima la selectividad. El lunes que quedado con Eduardo González Mazo para abordar este tema, y bueno, también pendiente de la aprobación de los presupuestos. Como proyectos concretos queremos, en el próximo curso, intentar mejorar las condiciones laborales de los profesores precarios, que todo irá en función de esos presupuestos; poner en marcha una serie de medidas como la ventanilla única y evitar la pérdida de tiempo de los estudiantes para determinado papeleo. Queremos hacer una oficina del estudiante, tanto física como virtual, para que recurra a ella. Otro tema es el de incorporar, como ha hecho Córdoba, estudios gastronómicos y aprovechar las sinergias de la provincia. También queremos poner en marcha las denominadas Casas del Estudiante, edificios que gestionan los propios estudiantes y que funcionan en Málaga y sobre todo en Estados Unidos. La idea es que, por ejemplo, en agosto, cuando las universidades cierren, ellos tengan un edificio para albergar salas de estudio, o determinados actos culturales a lo largo del año. Es un modelo que queremos expandirlo.

–¿Puede ser una opción para integrar la universidad en la ciudad?

–Efectivamente, por eso también necesitamos el apoyo de los Ayuntamientos. En Puerto Real, nos han planteado una zona donde se podría hacer ese edificio, en el caso de Cádiz se ha barajado el aulario Simón Bolívar, y en Jerez también es cuestión de hablarlo.

–El último escándalo con el profesor de la UCA, Ángel Valls, hace escasamente mes y medio, ¿le ha hecho plantearse algún tipo de cambio a nivel interno?

–En la UCA existe el control, y este último caso salió porque había un control. Se detectó que había una irregularidad y saltaron las alarmas. Los mecanismos, por tanto, existen, y al existir se ha detectado y se ha puesto en manos de la justicia. ¿Hay que corregirlos? Bueno, todos los procesos están sometidos siempre a una evaluación para ver qué se puede corregir. Eso va a seguir, y añadiremos también la transparencia, que es algo que también hemos defendido en la campaña. Sí que queremos también dotar de más recursos a la Inspección General. Hasta ahora había sólo un inspector, y la idea es que haya más recursos, que haya un inspector general, dos inspectores ordinarios y que haya personal de administración y servicios, y que la inspección ejerza un mayor control, más pensando en la mejora de los sistemas de auditoría.