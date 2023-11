El doctor Francisco Rábago se suma a la lista de padrinos del Zoobotánico de Jerez

El doctor Francisco Rábago ha apadrinado a los mandriles del Zoobotánico, en un acto que ha estado presidido por el teniente de alcaldesa de Medio Ambiente y Protección Animal, Jaime Espinar. Ambos,con alumnado del Colegio El Altillo como testigos, han descubierto la placa que conmemora este nuevo apadrinamiento.

Respecto al nuevo apadrinamiento, Jaime Espinar ha puesto de manifiesto que “con este acto hacemos justicia, ya que desde el año 2006, Francisco Rábago lleva colaborando con el Zoobotánico, con diferentes intervenciones en especies tan emblemáticas como el lince ibérico, ibis y mandril que hoy apadrina. Desde el Ayuntamiento y desde el Zoobotánico, solo tenemos palabras de agradecimiento por estos años de trabajo con nuestras especies”, ha señalado el teniente de alcaldesa, que al mismo tiempo ha hecho hincapié en la importante labor que llevan a cabo los padrinos del Zoo. “Sin ellos, nosotros no podríamos llevar a cabo muchas iniciativas. Su implicación ayuda a nuestras profesionales que cuentan con un apoyo externo importante y, por otro lado, implica el apoyo del tejido empresarial, asociativo y colectivo que repercute enel trabajo de conservación de las espacies”.

Por su parte, Francisco Rábago ha reconocido, que “de los reconocimientos que he vivido, el que me hace más ilusión es éste, ya que el Zoo es mi segunda casa y cuando me llaman para colaborar no lo dudo”. El doctor ha defendido y apoyado “la gran labor que hace el Zoo. Creo que Jerez debería ser más consciente que es una casa de bienestar animal, conservación y educación”.