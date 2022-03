Fredes Insa, un gran paso más allá

Fredes Insa nació en Barcelona. De madre diplomática, ha viajado por todo el mundo. Licenciada en Derecho, se formó en la Comisión Europea. Vivía prácticamente de un aeropuerto en otro, corriendo, con sus tacones y el traje de chaqueta. Hasta que la vida le dio un parón y se preguntó: “¿qué es lo que quiero hacer? Bailar”. Hoy es una mujer en mallas y muy feliz.

Y es que su gran hobby toda la vida han sido los musicales. Especializada en danza clásica y en jazz, compaginaba su carrera profesional dando clases en este ámbito. Aterrizó en Jerez por cuestiones profesionales de su marido, a la vez que le diagnostican un cáncer de mama, muy agresivo, del que se ha recuperado. Una enfermedad que le cogió con una niña de un año y una de dos meses. Tras el tratamiento, unas amigas le animaron a crear la Escuela de Danza y Comedia Musical Fredes Insa (Santo Domingo, 11), que se inició en 2015 con tan sólo siete niñas. Hizo entonces un fin de curso con un musical que gustó muchísimo. Poco a poco se fue apuntando a la escuela más gente aficionada al baile. Fue creciendo.

“Mi fin, por supuesto, es dar las clases que me encantan y disfruto muchísimo, pero esto no se podía quedar en la docencia. Tenía que dar un paso más allá. Los valores son muy importantes para mí. Había pasado por una situación muy crítica y entendí que lo que tenía era una plataforma maravillosa para educar a los niños en la escuela, para que desde pequeños pueden ayudar. Parece que hoy sólo puedes ayudar si tienes dinero, y no. Una niña de tres años, participando en un musical, puede colaborar con niños enfermos de cáncer. Así que dispuse esta plataforma a ese servicio. Consideré que la mejor forma de hacerlo era a través de lo que más nos gusta: cantar, bailar e interpretar”. Hay que destacar que en la Escuela se imparte jazz, pilates y comedia musical.

Así fue como, al siguiente año, decidió que el musical fuera benéfico a favor del cáncer infantil. El 80% del alumnado son niños. “Me parece bonito que niños, desde pequeños, entiendan y sientan que puedan ayudar y haciéndolo con algo que disfrutan y no les cuesta como un musical”, añade Fredes.

En 2021, el musical se llevó al Teatro Villamarta primero y, luego, a Tío Pepe Festival. La recaudación total se destinó a la Asociación ‘Por una sonrisa’ y sus proyectos en el Hospital de Jerez. Asimismo, en Navidades montaron un musical a favor de Alceh (Asociación para la Lucha Contra Enfermedades Hematológicas), también en Jerez.

La Escuela de Danza y Comedia Musical Fredes Insa colabora junto con todo su alumnado de forma altruista en la creación, realización y producción del espectáculo para este fin social. La intención de la asociación solidaria es implantar el musical benéfico de forma anual contra el cáncer infantil en Jerez y convertirlo en un evento solidario de referencia.

Si el pasado año fue ‘Las guardianas de las palabras’, para esta temporada el musical benéfico se llama ‘Let’s jazz’. Los beneficios serán para los niños ucranianos con cáncer, a través de la asociación Alceh, y para la adaptación de un gimnasio en el Hospital de Jerez para niños y adolescentes con cáncer que les ayude así, a través de la actividad física adaptada, en la mejoría de su situación.

El espectáculo se pondrá en escena el 2 de julio en el Teatro Villamarta y el 22 de julio en Tío Pepe Festival. La reserva de entradas se puede hacer en la taquilla del Teatro, en las taquillas de González Byass y en tickentradas.com. También habrá disponible fila cero: ES93 2100 1994 40 0200066249. Bizum al 02575 a través de causas solidarias.

“Ahora mismo, acabamos de dar el pistoletazo de salida con el cartel, contactando con patrocinadores y tenemos más de 250 artistas/ alumnos que van a actuar en el musical. Y no sólo eso, es que detrás de todo esto hay 50 personas, entre monitoras, madres encargadas de grupo, encargados de vestuario, peluqueras, costureras, regidoras, etc. Al final, se mueve a 320 familias en Jerez involucradas en este proyecto. La gente quiere colaborar, poner su granito de arena, da igual si es maquillando, cosiendo disfraces...”, explica. “Hemos creado una bonita gran familia que sigue creciendo. Y, sobre todo, que el fin es maravilloso”. Fredes asegura que el aire que se respira en la escuela “es tan bonito. Todo el mundo se involucra por la causa cuando preparamos el musical. Con ilusión y ganas, todo sale”.

Madre de tres hijas, Fredes cuenta que, tras peregrinar por varios médicos, fue en el Hospital de Jerez donde le salvaron la vida. “Creo que todo esto ocurre por algo y hay que mirar más allá. Gracias a Dios, estoy aquí y esto tiene que servir para algo a favor de los demás. Es duro que te tenga que pasar algo así para abrir los ojos, pero bueno, abrámoslos. La vida te da lecciones pero también hay que disfrutar y vivir”.