Fulgencio Meseguer: el Centro Cultural Palacio de San Dionisio "es un sueño hecho realidad"

"Es un día de fiesta para nosotros", aseguró Fulgencio Meseguer, empresario que ha puesto en marcha el Centro Cultural Palacio de San Dionisio en el antiguo palacio Condesa de Casares, en la plaza de la Asunción, porque "después de 10 meses ya tenemos la licencia de obras, ya se puede empezar a rehabilitar el edificio. Es un sueño hecho realidad poder arrancar y en un futuro será un centro cultural que sí espero que sea referente en Jerez, espero también que atraiga visitantes al centro y que se aproveche el entorno en el que estamos, además que sea un revulsivo en la cultura, obviamente".

Meseguer, acompañado de Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, y José Antonio Díaz, delegado de Urbanismo, explicó que "serán seis salas de exposiciones bastante amplias, en la planta baja habrá un espacio de restauración y arriba oficinas. En principio es un año y medio de obras que vamos a cumplir en plazo, sé que nuestra constructora va a cumplir porque son gente seria. Los arquitectos han hecho un proyecto primoroso, muy respetuoso con el edificio. Si bien el edificio ha sufrido muchos cambios en sus años de existencia, se van a respetar estancias sobre todo en la planta baja".

El artífice del Centro Cultural Palacio de San Dionisio añadió que "mi ilusión y mi deseo es que cuando alguien entre aquí, vea un palacio que se abre a toda la ciudad, que el que venga se encuentre eso que espera, un gran espacio. Y vean lo que se espera cuando se entra a un espacio de este estilo. El estilismo será el de un palacio de su época, respetar su estructura aunque el uso va a ser diferente al que tenía antes, que eran viviendas, y por tanto sí se van a hacer remodelaciones en los espacios". y una vez en funcionamiento, "habrá un comisario que será el encargado de organizar los espacios y la agenda en plazos y tiempo".

Para Mamen Sánchez es "un acierto"

Mamen Sánchez ha dado las gracias a Meseguer "en nombre no solo del Ayuntamiento sino de la ciudad de Jerez, porque no sólo has venido a apostar por elementos como el vino y el viñedo, con fórmulas nuevas de ampliar y de hacer visible nuestras bodegas como la que presentamos hace días, sino que también, en el centro mismo de Jerez, en la plaza más bonita de la ciudad, traes un centro cultural, que es una elección muy acertada”.

La regidora ha explicado que el Ayuntamiento tiene una amplia demanda para que los autores puedan exponer en espacios culturales municipales como la Sala Pescadería Vieja o en los Claustros de Santo Domingo y que por tanto “tener aquí, en esta joya de Jerez que es esta plaza, un centro cultural para exposiciones, presentaciones de libros, tertulias y todo lo que lleva implícito la cultura, es muy importante”.

Mamen Sánchez ha destacado que “este centro será un elemento de gran interés que se incorpora de cara a conseguir la capitalidad europea de la cultura, para que este proyecto no sea sólo de las administraciones públicas, sino que la iniciativa privada también haga su apuesta”.