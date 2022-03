Los ganaderos de la zona lanzan un SOS ante la falta de piensos

Uno de los sectores que peor lo están pasando en estos diez días de huelga es el ganadero. Los empresarios de la zona aseguran que están en un momento límite, e incluso reconocen que de no solucionarse en los próximos días esta situación, corren serios problemas de abastecimiento de pienso para sus animales.

Pilar Arteaga es propietaria de una granja en Las Pachecas donde posee 300 vacas. Como muchos de sus compañeros de profesión, la ganadera reconoce que en estos días "empezamos a sufrir el desabastecimiento", asegura.

A ello se une "la incertidumbre que tienes porque no sabes si se van a llevar la leche o no y con ello, al ser un producto perecedero, corres el riesgo de que se estropee y lo tengas que tirar", algo que de momento, "afortunadamente", no ha ocurrido.

La joven empresaria lamenta que "esta situación es una más y se une a la subida de las materias primas que hemos sufrido hace unas semanas, y la guerra de Ucrania, porque no tenemos trigo y vamos a tener que adquirirlo de Brasil o Estados Unidos". Por ello, "para encontrar todo el material ya estamos teniendo muchos problemas", un handicap complicado, ya que "si a las vacas le falta sólo uno de los ingredientes de su alimentación diaria, bajarán la producción y luego es muy difícil recuperarlo".

En la misma situación se encuentra Alfonso Gutiérrez, propietario de la granja El Pinar, que está por la zona de Caulina. "Ya estamos teniendo problemas para dar de comer a las vacas, y encima toda la leche que sacamos la tenemos inmovilizada porque no hay transportes, nos sentimos impotentes ante todo este asunto".

En muchas de estas vaquerizas la falta de pienso es el principal inconveniente, de hecho en algunas de ellas no dudan en reconocer que "sólo tenemos para dos días, a ver qué hacemos como esto no se solucione pronto".

Esta circunstancia ha hecho que en algunos casos, como está ocurriendo con la hostelería, sean los propios propietarios los que hayan recurrido a algunas empresas de la ciudad que se dedican a la fabricación de piensos para dar de comer a sus animales.

En este sector, el de la fabricación de piensos, desde la empresa Los Remedios, con sede en Jerez, se reconoce que "son muchas las personas que están viniendo en sus propios vehículos, sobre todo los que tienen granjas con gallinas".

"Date cuenta, explican desde este negocio, que para las vaquerizas y los ganaderos que tienen cabras, que hay muchos por la zona, por regla general reciben un camión cada dos semanas o un camión al mes, y ahora, al no poder recibirlo, es un gran problema".

Los Remedios mantiene de momento su venta al público "porque todavía tenemos materia prima para los piensos", si bien sus responsables no esconden que "de seguir esto así, nos vamos a ver obligados a cerrar". Hay que recordar que esta empresa suministra a toda la provincia, con especial incidencia en localidades de la sierra, algo que con la huelga se ha paralizado.