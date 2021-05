Ganemos alerta sobre "el desmantelamiento progresivo de la Educación Especial pública en Jerez"

Ganemos Jerez lamenta y denuncia que "la Delegación de Educación de Cádiz tiene previsto concertar una nueva Aula Específica a una entidad privada, Upace Jerez. Mientras tanto, el CEE Nuestra Señora de la Merced, que tiene posibilidades de admitir más alumnado, sigue con una. La Junta de Andalucía podría haber apostado por reforzar al centro que gestiona directamente, pero prioriza la dotación de recursos a una entidad privada", añadiendo que "Partido Popular y Ciudadanos están desplegando todas sus alas privatizadoras".

En una nota de prensa, la formación denuncia que "cada vez hay menos plazas y menos profesionales en los centros públicos de Jerez, que ven como los conciertos ganan terreno, incorporando siempre su propio personal bajo criterios de selección exclusivamente privados. Si la segregación por motivos socioeconómicos es un hecho en el ámbito educativo de Jerez, se puede afirmar que las políticas de Ciudadanos y Partido Popular castigan notablemente a las familias de este tipo de alumnado cuando además cuenta claramente con menos recursos".

Para Ganemos, "los centros específicos de Educación Especial netamente públicos son una apuesta por la equidad y una garantía para la gratuidad. El desmantelamiento gradual y encubierto de este centro en Jerez sienta las bases para que en un futuro las familias sin recursos no tengan capacidad para escolarizar a sus hijas o hijos".

De esta forma, "es un paso más hacia el progresivo desmantelamiento de la Educación Pública andaluza que afecta de lleno al alumnado que más atención requiere, el que demanda necesidades educativas especiales (NEE)", añade el comunicado, que subraya que "esta es una educación que exige especialización, competencias y calidad. Las privatizaciones recorren el camino inverso hacia la inclusión y la igualdad, como así lo han demostrado cientos de estudios universitarios acerca de esta lacra, algunos procedentes de las mejores universidades del mundo".

"La Educación Pública debe dar una respuesta integral al alumnado NEE. No debe ni puede dejarlo todo en manos privadas porque la calidad de la atención se resiente considerablemente si no pagas. Se trata de aumentar el número de profesionales en este campo, no de meter la tijera y delegar competencias. Hablamos de un tema muy delicado, de un alumnado especialmente vulnerable que necesita recursos estables y profesionales competentes en su proceso educativo", explica Javier Saborido desde Ganemos Jerez, añadiendo que "delegar en una empresa privada acaba siendo un primer paso, que puede parecer inofensivo, pero que camina hacia la segregación más lamentable".

La nota de prensa añade que "como bien apuntaba el sindicato USTEA, este es un nuevo caso que se integra en la última oleada de recortes de líneas en centros públicos que han afectado a varias escuelas de la provincia, entre ellas al CEIP Elio Antonio de Nebrija, también en nuestra ciudad", y Javier Saborido apunta que "entendemos que nuestro propio Ayuntamiento, a través del delegado municipal de Educación, debe pedir explicaciones al delegado territorial, Miguel Andréu. El PSOE debe refrendar con hechos la propuesta acordada en el pasado pleno municipal sobre una apuesta incondicional por la Educación Pública".