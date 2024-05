Genda Job, un portal de empleo con denominación de origen de Jerez

Marcos Luque del Valle tiene 19 años y vive en Jerez, ciudad en la que nació. Tal como cuenta, desde muy pequeño siempre le había encantado el mundo de la informática. De hecho, con sólo trece años comenzó a crear páginas web y tiendas online “hasta lograr dar con la clave”. Así ha sido como, tras unas cuantas pruebas y errores, ha visto la luz su último proyecto: Genda Job.

Se trata de un portal de empleo que, tal como explica Marcos, “ayuda a conectar los candidatos con las empresas” para así lograr tener una entrevista y tener más posibilidades de contratación. “Llevo más de un año con este proyecto en mente pero no ha sido hasta que a principios de este año cuando he podido lanzarlo al público y ahora mismo está ya en nuestra plataforma en la web y en nuestra App en Google Play Store”, cuenta orgulloso.

El objetivo de Genda Job no es otro que intentar facilitar el “solicitar y enviar currículos a las empresas”. “Cada día añadimos nuevas ofertas de empleo dependiendo de las empresas que publiquen en nuestra plataforma. Lo que intentamos es buscar los candidatos más destacados para cada compañía mediante filtros, para que las empresas sólo tengan que realizar las entrevista directamente”, detalla este joven jerezano.

Tras varios meses en funcionamiento, Genda Job ya cuenta con ofertas de empleo en la zona de Cádiz, Jerez, El Puerto, Rota, Sanlúcar, San Fernando, Sevilla, Barcelona, Valencia y Madrid, entre otras ciudades. Además, tiene registradas más de 850 personas y más de 70 empresas.“Todo este proyecto lo he desarrollado yo solo, aunque mi padre me ha ayudado con el tema de la legalidad y de los trámites. Por eso me gustaría animar a los jóvenes y decirles que es posible hacer realidad sus ideas, aunque hay que trabajarlo día día para tener recompensa”, recalca.

El germen de Genda Job

Marcos sabe bien que Genda Job puede ser una gran oportunidad para muchas personas que se encuentran como él estaba cuando empezó a buscar empleo. “Yo estudiaba entonces Administrativo e intentaba buscar un trabajo por las tardes para compaginar con los estudios y tener un salario”, recuerda.

Sin embargo, “echaba el currículo en conocidos portales de empleo y nadie miraba mi perfil. Eran ofertas solicitadas por mil personas y con los filtros que tienen estos portales, no llegaba a ningún sitio con 17 años”.

Fue entonces cuando “se me ocurrió este proyecto porque hay mucha gente joven con poca experiencia o personas con pocos estudios que tenían menos posibilidades de encontrar un trabajo”. “Me di cuenta de que había una carencia y podía convertirla en una oportunidad”, explica. Por este motivo, “me enfoqué a publicar las ofertas de empleo de las empresas con un tarifa bastante baja comparada con el resto de portales. Además, cuando las empresas publican la ofertas hay un filtro pero no te deja eliminados, si no que la empresa pueda ver a los candidatos aunque no cumplan todos los requisitos”. La ventaja es que "al ser un portal pequeño es más fácil que las empresas puedan ver a todos los candidatos".

Para poner en marcha esta iniciativa, reconoce que han pasado muchas noches sin dormir y dándole vueltas a la cabeza. “Este proyecto lo tenía en mente a principios de 2023 pero fue en enero de 2024 cuando hice el lanzamiento porque he ido viendo qué es lo que podía mejorar y qué hacer diferente a la competencia”, asegura. Así, por ejemplo, “pensando en las personas que son mayores y tienen poca experiencia en el mundo de la informática, he diseñado el portal con un acceso muy sencillo para evitar dificultades”.

“Al principio tuve lógicamente muy pocas visitas pero he ido dándome a conocer por redes sociales y he dedicado cuatro y cinco horas diarias llamando a empresas para presentarme”, recuerda este emprendedor.

Por ello, asegura que le gustaría poder dedicarse en el futuro en exclusiva a este portal de empleo y vivir “siendo mi propio jefe. Es mucha responsabilidad y trabajo, pero también mucha satisfacción”. De hecho, “anima a todas las personas que tengan una idea, tengan 17 o 40 años, a que apuesten por ella. Es normal tener miedo y se puede meter la pata, pero después se aprende y esa idea puede convertirse en su trabajo”.