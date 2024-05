‘Geometrías erráticas’ en Jerez, el gran acierto

El espacio cultural de Diario de Jerez ‘ArteaDiario’ albergó este viernes la inauguración de la exposición ‘Geometrías erráticas’ de Pepe Márquez. Una muestra que se podrá visitar hasta el 7 de junio, de lunes a viernes, de 18 a 20,30 horas. Una cita en la que el artista jerezano estuvo acompañado por el director del Diario, Daniel Lamparero; el crítico de arte y comisario de la sala, Bernardo Palomo; el teniente de alcaldesa de Turismo y Promoción de la Ciudad, Antonio Real; el delegado municipal de Economía, Francisco González; así como de su familia, parte de ella venida desde Villamanrique, y numerosos amigos y compañeros de profesión.

Daniel Lamparero dio la bienvenida a los asistentes a la inauguración, agradeció la presencia de los representantes municipales y ensalzó la labor artística del autor, con su pasión por las líneas y las formas que ahora cuelgan de las paredes de esta sala.

“Pepe en estado puro”, definió Palomo las obras que Márquez expone por primera vez de forma individual en este espacio. Una nueva época, alejada de la figuración, en la que el autor pinta de forma más abstracta, “con más colorido. Me apasiona trabajar las texturas, los colores, no abandono el dibujo, me encantan las líneas, las formas geométricas, entrelazarlas, las transparencias. Pero, sobre todo, me apasiona meterme en mi estudio y disfrutar de lo que hago, el poco tiempo que mi profesión como docente me permite”.

Para Bernardo Palomo, ‘Geometrías erráticas’ “nos sitúa en los sabios registros de una pintura que ejerce su función diferenciadora en los amplios estamentos de una abstracción que suma y no resta, que desentraña el espíritu de la forma y que genera inquietud por esa plástica activa que potencia la pintura de acción y acentúa las marcas de un color que va interactuando hasta posicionar justos campos de absoluta expresividad pictórica”.

“Pepe Márquez -añade Palomo- ha llegado a este momento de su pintura después de una evolución lógica desde la figuración más absoluta, hasta ese reduccionismo de lo concreto en el que prima la forma plástica con una decantación total hacia lo geométrico y la expresión cromática”.

Por su parte, Antonio Real auguró “tardes magníficas en ‘ArteaDiario’” con esta exposición de las obras de Pepe Márquez, y animó a los ciudadanos a visitar la colorida muestra del autor jerezano.

Al terminar la presentación de la exposición se brindó con un jerez de honor gracias a la colaboración de ‘Venenciadores SL’ y que ofreció el jerezano Jesús Rubiales.