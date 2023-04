Gloria Bazán: “A veces me pregunto de dónde saco la energía”

Ha alcanzado lo que se proponía hace apenas un lustro. La jerezana Gloria Bazán, actualmente residente en Cádiz y con una ‘mijita’ de corazón vallense, tiene un empleo, un hogar, plena autonomía y se ha convertido en madre. Ah, todo con parálisis cerebral. ¿Ahora qué? Pues no se va a quedar estancada, de brazos cruzados. Después de cinco intensos años en Universo Santi y de traer al mundo a Julia en pandemia, inició un nuevo ciclo de vida en agosto de 2022. A través de la bolsa de empleo de Fegadi, la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad en Cádiz, ubicada en Zona Franca, optó a una vacante del puesto que ocupa actualmente en la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cádiz. El broche de oro a esta nueva etapa ha sido su inclusión por parte del Ayuntamiento de Jerez en la Agenda Tributo a las Nuestras 2023, de mujeres referentes en diferentes ámbitos sociales y reconocidas a nivel nacional e internacional destacadas por su aportación y trayectoria profesional.

Dedicación

“Empecé desde cero. La asociación lleva en funcionamiento desde 2012 con muchas dificultades. Recientemente, hemos conseguido fisio y psicóloga, ahora somos tres profesionales”, cuenta Gloria. Desempeña la labor pura y dura de la trabajadora social: gestiona proyectos, subvenciones, busca recursos y hace “un poco” de intervención, aunque “requiere algo más de tiempo para salir a la calle y hacer contactos”, puntualiza. Su trabajo se basa en dos patas fundamentales: gestiona subvenciones públicas y privadas. “Aprendí en Universo Santi lo relacionado con convenios y colaboraciones y ese trabajo implica ponerte en contacto con las empresas, contarles cuál es el trabajo de la asociación y pedirles patrocinio económico, eso es lo más complicado. A veces me pregunto de dónde saco la energía”, pero dice que un trabajador social tiene que tenerla. “Hay que estar buscando recursos todo el tiempo, sobre todo, económicos”.

Saber que estoy siendo productiva para llevar un sueldo a casa, me hacer sentir realizada”

Gloria es consciente de la dificultad de encontrar trabajo y aún más que éste sea cualificado y coincida con lo que se ha estudiado. “Yo he sufrido el proceso de estar desempleada, no tener nada, desesperarme… Cuando estás en paro los días pasan muy lentos”, recuerda. No obstante, es partidaria de tener buen ánimo a pesar de la situación y de buscar siempre alternativas, mientras se aprovecha al máximo para formarse, ya que, después cuando llega la oportunidad de tener un empleo, la formación pasa a un segundo plano por el día a día.

“Para mí es un orgullo tener un empleo estable. El tejido asociativo supone una lucha constante, pero el hecho de tener un trabajo y levantarme todos los días con unos objetivos, saber que estoy siendo productiva para llevar un sueldo a casa, me hace sentir realizada”.

Gloria mamá

La pandemia le pilló embarazada. Para mí fue relajante, un proceso en el que tuvo un parón profesional y se dedicó a cuidar su embarazo. Creo que por eso Julia está tan sana, disfruté de mi embarazo un montón, “es un manojo de nervios”. Su mayor motivación es su hija, Julia. “Me impulsa cada día a seguir trabajando, a lograr mis objetivos. A veces me dicen que me meto en todo, pero es algo innato, es que me gusta”, cuenta.

Como madre, subraya que cuenta con ayuda, de su suegra principalmente, Marian Alcántara. “Consigo muchas cosas poco a poco con mi hija, pero ella -su suegra- es mis pies y mis manos”. La pequeña va a la guardería y el próximo septiembre empieza el colegio. Hasta ahora, asegura que el contacto con los padres de otros niños “es natural”. Sí le gustaría involucrarse un poco más en su etapa escolar.

Reivindica mucho en las redes sociales desde una perspectiva profesional que los padres y madres cuiden y eduquen a su hijos con la mayor autonomía posible, a sabiendas, como madre, de lo duro que es, considera que debe evitarse la sobre protección de los hijos con discapacidad. “Hoy en día agradezco a mis padres que me animaran a estudiar una carrera, a sacarme el carné de conducir o a vivir sola completamente”.

Mujer referente

Cuando se lo propuso el Ayuntamiento de Jerez, no lo dudó. “Daba visibilidad a las mujeres con discapacidad, por mí y por todas”. A pesar de que no pudo ir a la inauguración y no lo ha visto in situ, ha recibido fotografías de las banderolas colgadas en calle Corredera.

Como el resto de la sociedad, coincide en lo complicado que resulta conciliar lo profesional y la familiar. Ella tiene la suerte de tener una familia política estupenda que la ayuda, “sino no podría hacer la mitad de lo que hago”.“Objetivo” es una de las palabras que menciona con mayor frecuencia cuando habla, ya que no se acomoda. Permanentemente persigue “perfeccionarlos un poco”. “Me gustaría probar la faceta de voluntariado que tengo pendiente en hospitales con niños, pero con el poco tiempo que tengo ahora, va a tener que esperar un poco”.