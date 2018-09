El Gobierno central anuncia un plan de seguridad para la calle Nueva

Gobierno central, Fuerzas de Seguridad del Estado y Ayuntamiento se sentarán en unas semanas para diseñar un plan específico para intervenir en la calle Nueva. Como es sabido, en este enclave del barrio de Santiago hay un inmueble ocupado que desde hace unos años está generando graves problemas de convivencia convirtiéndose, además, en un punto de venta de drogas. La intención, anunciada ayer por el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, durante una visita al Ayuntamiento en la mañana de ayer, es establecer una serie de medidas para acabar con la inseguridad existente en este enclave.

El representante del Gobierno central en Andalucía incidió en la necesidad de intervenir en esta zona que arrastra una "problemática específica" con ocupaciones de viviendas y "mafias" que se dedican al narcotráfico. "Ya tenemos experiencia en actuaciones similares porque se han hecho planes específicos en otras ciudades y tenemos cuerpos especializados para ello", explicó.

La Policía mantendrá una oficina en el centro cuando se traslade a La Asunción

Los pormenores de este dispositivo se abordarán a nivel técnico en una junta local de seguridad que se reunirá en escasas semanas. En este órgano participan representantes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia y del Ayuntamiento así como personal de las Fuerzas de Seguridad del Estado, miembros de la Policía Local y de otros cuerpos de emergencia.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ya anunció días atrás un plan integral para el barrio de Santiago con intervenciones de carácter urbanístico y social. Durante una visita a esta zona también mencionó que se iba a abordar con la Delegación del Gobierno la necesidad de intervenciones en materia de seguridad ante los problemas de convivencia existentes.

No fue este el único asunto que se abordó ayer en la reunión entre el delegado del Gobierno y la regidora jerezana. También se acordó que la Policía Nacional mantenga una oficina de atención y denuncias en el centro de la ciudad una vez se traslade la comisaría a La Asunción. Ahora se tendrá que concretar la ubicación de este espacio policial pero se barajan dos espacios: las dependencias de la Zona Franca en el antiguo cuartel de San Agustín o en unas oficinas de propiedad municipal situadas en la calle Larga.

Finalmente, Gómez de Celis se refirió a las obras de construcción de la nueva comisaría. En este sentido, el representante del ejecutivo estatal reiteró que la construcción concluirá a finales del año próximo. Como se recordará esta intervención sufrió una importante incidencia y es que, una vez ejecutados los forjados de las dos plantas del inmueble, se detectó durante las pruebas de resistencia del hormigón no cumplía con los valores mínimos requeridos por el proyecto por lo que tuvieron que demolerse y reconstruirse. No obstante, el Ministerio de Interior aún no tiene claro el sobrecoste que supondrá este cambio en el proyecto.