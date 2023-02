El Gobierno elude cualquier actuación en el yacimiento de Asta Regia y dice que es la Junta la responsable

Los diputados por Cádiz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Ignacio Romaní y José Ortiz preguntaron semanas atrás al Gobierno socialista si el Ministerio de Cultura y Deporte tenía prevista alguna actuación para la conservación del Conjunto Histórico y Arqueológico Asta Regia. Asimismo, y en tal caso, en qué consiste el proyecto, presupuesto y plazos de ejecución.

La pregunta fue clara y la respuesta aún más: "es la Junta de Andalucía la que tiene la competencia exclusiva para impulsar cualquier recuperación de dicho yacimiento". Y para ello, el Gobierno se ampara en la ley y recuerda que el yacimiento de Asta Regia está enclavado en un terreno de titularidad privada. "En época franquista estuvo a punto de ser expropiado por la Administración del Estado, si bien el proceso no finalizó. Por consiguiente, es de aplicación el artículo 36 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y el artículo 14 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, que señalan las obligaciones de los titulares de los bienes del patrimonio histórico. La Ley de esa Comunidad Autónoma establece, además, que el deber de los titulares sobre la preservación y mantenimiento de los sitios es obligado, tanto si están o no incluidos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz".

Desde el PP recuerdan que hace un año, y en respuesta a una pregunta similar, el Gobierno apuntó que en dicho yacimiento "no hay ningún tipo de titularidad estatal ni existe convenio o consorcio que regule la participación de la Administración General del Estado en las labores de investigación o salvaguarda vinculadas al mismo. Por ello, no se contempla en los Presupuestos Generales del Estado cuantías presupuestarias concretas, relacionadas con intervenciones arqueológicas en el citado yacimiento". "Entonces justificaban su no implicación con la falta de un convenio para que el Estado pudiera intervenir en Asta Regia, pero es que en esta última respuesta directamente dicen que lo haga la Junta".

La senadora popular y candidata a la Alcaldía de Jerez, María José García-Pelayo, también está a la espera de una respuesta desde el Gobierno de España sobre su implicación en el yacimiento. Al respecto, y para que se pueda garantizar que asociaciones y administraciones de diferente signo político puedan poner en valor el yacimiento, desde el PP de Jerez apuestan por crear "una figura jurídica o un consorcio que lo permita y que se puedan involucrar así independientemente de quién esté en el Gobierno autonómico o nacional".