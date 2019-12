182 años sin 'El Gordo'

En Jerez no toca 'El Gordo' de la Lotería de Navidad desde hace 182 años. Corría 1837 y hacía poco más de dos décadas que el referido sorteo había sido creado en la vecina ciudad de Cádiz, la cual se ha visto beneficiada con el primer premio nada más y nada menos que en diez ocasiones. Jerez no ha tenido suerte desde entonces. Para colmo, el año en que tocó había dos primeros premios (10.998 y 03.616). Fue este último el que se vendió en Jerez. Hay amantes de la Lotería que hablan, incluso, de una deuda histórica del Sorteo de Navidad con Jerez. Otras ciudades corren la misma suerte, como es el caso de Almería, que no ha vuelto a ser premiadas con 'El Gordo' desde el año 1896.

La provincia sí está siendo más afortunada. El año pasado 'El Gordo' (03.347), premiado con cuatro millones de euros a la serie, cayó en Cádiz, Algeciras, Sanlúcar y Vejer. Cuatro años antes dejó un reguero de millones en la localidad serrana de El Bosque.