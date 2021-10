Guadalcacín ya disfruta de su gran espacio deportivo y de ocio infantil y juvenil

La población de Guadalcacín ya puede disfrutar de su ambicioso espacio deportivo y de ocio infantil y juvenil en la plaza del Roble.

Grandes y pequeños acudieron a la inauguración días atrás deseosos de disfrutar de este macro complejo al aire libre que incluye, además de uno de los mayores parques de calistenia de España, un rocódromo, un spider park, además de otras instalaciones que se han sumado al parque de skate que ya se instaló en la misma ubicación de la plaza del Roble.

La alcaldesa de Guadalcacín, Nieves Mendoza, muy satisfecha por la acogida, ha calificado la jornada repleta de público como “un día de fiesta”, con “algo nuevo para este pueblo”, porque “Guadalcacín se lo merece”.

Por su parte, Salvador Ruiz, ha explicado que “se ha realizado una importante inversión con los fondos que teníamos procedentes de una buena gestión y ver cómo está hoy este parque, con la apuesta que hemos realizado, es un verdadero orgullo”.

El delegado ha detallado que se trata de unas instalaciones muy novedosas, que van a colaborar a fomentar no sólo la calistenia, sino también el llamado “deporte urbano”, “para ejercitarnos en la calle y que ya no haya excusa para no realizar deporte”.

Entre otras innovaciones, el parque incluye unas fuentes de chorro ascendente de agua, con iluminación nocturna y bancos que reaccionan al calor para que no quemen al sentarse.