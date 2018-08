Historia de una lavadora popular

Es viernes por la tarde y la barriada rural de El Mojo disfruta de su velada. Hasta el enclave acude un grupo de militantes del PP encabezados por su candidato a la Alcaldía, Antonio Saldaña, para un doble cometido: acudir a la fiesta para acompañar y respaldar a la delegada de Alcaldía, Soraya Toledo -que se presentó por el PP precisamente-, y entregar un electrodoméstico a una familia que lo necesita pues no tiene recursos para adquirirlo. La donación, que fue mostrada por el candidato popular en sus redes sociales, ha generado polémica ya que se le ha acusado de tratar de buscar rédito político; Saldaña, en cambio, se defiende señalando que ha sido un gesto para ayudar a una familia que lo necesitaba. Se da la circunstancia de que la familia ayudada es la de la candidata que presentó el PSOE en las últimas elecciones a delegados de barriadas rurales.

En declaraciones a este periódico, Soraya Toledo explica cómo se ideó la ayuda: "Hace unas semanas me enteré de que esta familia llevaba más de cuatro meses sin una lavadora ya que no tienen dinero para comprar otra por lo que tenían que lavar a mano. Lo único que hice fue pedir ayuda a mi partido porque en otras ocasiones he pedido ayuda para otras cosas a la Delegación de Medio Rural y no he recibido respuesta. Por ejemplo, hace unos meses pedí una reunión por el problema de una familia que no tiene agua y aún estamos esperando a que nos citen". De este modo, y siguiendo las explicaciones dadas de lo ocurrido, contactó con su formación y le comunicó que podía conseguir una de segunda mano a buen precio; tras esto el partido decidió comprarla. Así, aprovechando que se iba a visitar la barriada rural con motivo de la velada, se concretó realizar la entrega para ese día. "La familia nos lo ha agradecido mucho", añadió Soraya Toledo.

Recurrí a mi partido porque el Ayuntamiento no me ha ayudado otras veces"

Pero esa noche, el candidato popular subió a las redes sociales una serie de fotografías y un vídeo con la donación. Horas más tarde, el asunto empezó a viralizarse y ayer el PSOE aprovechó para elaborar un comunicado sobre lo ocurrido y, de paso, cargar contra Saldaña. En el escrito, la formación no escatima en descalificativos hacia el gesto catalogándolo de "populista", "indignante" o "lamentable". De hecho, considera que esta entrega es "de otras épocas por fortuna superadas donde el señorito ofrecía caridad a los ciudadanos a cambios de granjearse su fidelidad". "Ellos creen que una medida tan populista, y más propia de los tiempos del caciquismo más recalcitrante, sirve para lavar la cara de su nefasta gestión en la zona rural durante el tiempo que estuvieron al frente del Gobierno municipal", añade.

El PSOE aprovechó así un hilo argumental que siguieron varios comentarios que desde hacía dos días ya circulaban por internet donde se relacionaba el gesto con la España que se describe en 'Los santos inocentes', el libro de Miguel Delibes que en los ochenta fue llevado al cine por Mario Camus -narra la historia de una familia de campesinos que viven trabajan en un cortijo extremeño bajo las órdenes de un latifundista-.

Tras esto, el aludido no tardó en reaccionar a estas y otras críticas. "Durante el fin de semana, hubo algunos de Podemos que lo vieron y se pusieron a trolearlo [intervenir en un foro digital con el objetivo de generar polémica] porque se creen que ellos son los únicos que pueden ayudar a las familias necesitadas. Por ejemplo, Kichi [el alcalde de Cádiz] pone en las redes que ayuda a una familia y eso es bueno; pero no les gusta que el PP también ayude", sentencia Saldaña. En esta misma línea la delegada de Alcaldía afirma: "Lo que deben hacer esos que critican tanto es pasarse más por El Mojo, conocer los problemas que tienen mis vecinos y ayudarnos".