El Hogar San Juan atendió a 196 personas durante el año pasado

La Fundación Hogar San Juan hace balance del año 2017 y, en comparecencia de su director el hermano Juan Carlos Durán junto al obispo de Asidonia-Jerez, monseñor José Mazuelos, hace recuento de sus atenciones a los más desfavorecidos .

En total fueron atendidas 196 personas diferentes, alojando a personas sin techo y sirviendo más de 3.102 cenas y más de 3.226 desayunos. Además, se han atendido más de 3.604 peticiones de información, uso de duchas, solicitudes de ropa, etc.

"Queremos seguir" es el grito de llamada que hacen desde el Hogar San Juan

Todo esto ha supuesto una gasto económico o "inversiones en la persona", como prefiere llamarlos Juan Carlos, de 260.438,89 euros. Siendo los suministros básicos y la alimentación, con un 48% y el personal contratado, con un 41,7% , las principales inversiones. De este total, 254.177, 22 euros provienen de donaciones de personas y entidades a las que llaman "bienhechoras". Éstas donaciones están distribuidas en un 35% en especie (alimentos, productos de limpieza, higiene, etc.) y un 65% en dinero.

El Hogar San Juan tiene más de 8 años de actividad, "de vida". "Nuestro trabajo consiste en recibir, acoger y hacer ese intento de ayudar a que la persona pueda reconstruir su vida después de haber acabado en la calle. Nosotros no podemos reducirnos al hecho de dar comida o ropa puntualmente, que también lo hacemos porque es necesario, pero nos convertimos más bien en una familia de apoyo", explica su director, Juan Carlos. De la misma forma, recuerda que su sede en la jerezana calle Domecq " es una casa abierta para aquellas personas que han acabado en la calle y que han tomado la decisión de cambiar su vida, aprendiendo a vivir con nuevas pautas, y no cuentan con ningún tipo de ingresos económicos o apoyo familiar". Para Juan Carlos, esto no se trata de una restricción, sino de "dejar claro siempre que acogemos a personas sin hogar, problemas sociales hay muchos, pero como no podemos llegar a todos tenemos que elegir y elegimos el que con problemas encima ha acabado en la calle".

Actualmente cuentan con 22 personas viviendo en el hogar. Una persona sin hogar invidente y sin documentación en regla; dos personas sin hogar con cáncer, uno de ellos en cuidados paliativos; cuatro personas sin hogar con enfermedad mental; cuatro personas sin hogar con patología dual; siete inmigrantes extutelados, uno de ellos con discapacidad y cuatro personas en fase de reinserción.

Juan Carlos aseguraba que "en los últimos años se han reducido drásticamente las ayudas económicas para programas que incluían la acogida de personas, centrándose en una especie de atención ambulatoria, muy estructurada, pero sin el apoyo concreto del alojamiento". Por este motivo y la existencia de esta realidad , hacen un grito de llamada que denominan "queremos seguir". "Queremos seguir adelante. No estamos señalando a nadie, pero sí queremos poner de manifiesto unas carencias, donde nosotros estamos invirtiendo nuestros esfuerzos, ya que parece que a veces atendemos a las cosas cuando se ponen de moda y a ver cuando se ponen de moda los enfermos mentales sin hogar o los extutelados", declaraba el director.

Con este objetivo de seguir adelante en su labor, han presentado una iniciativa que se desarrollará del 20 al 28 de octubre con el nombre de 1ª Semana Solidaria Hogar San Juan Jerez, para obtener la base económica que necesitan en el próximo año. En ésta se van a desarrollar todo tipo de actividades , entre las que se encuentran: la representación de la obra teatral 'Quijotescas', por el grupo 'La Birlocha' en la Sala Paúl (20 de octubre); el primero Torneo Solidario de Tenis-Pádel 'Hogar San Juan' en Chapín (22-28 octubre); concierto de la Orquesta de Cámara de Jerez, dirigido por Ángel Hortal en los Claustros de Santo Domingo (26 de octubre); primer Torneo Solidario de Golf 'Hogar San Juan' en el club Sherry Golf (26 de octubre); una cuestación de voluntarios por las calles de Jerez (27 de octubre): primera Milla Solidaria 'Hogar San Juan' (28 de octubre) y una berza solidaria en el Hogar San Juan (28 de octubre). Al mismo tiempo, la Fundación se encuentra embarcada en proyectos de crecimiento para la creación de empleo especial, que pueda servir de actividad ocupacional para unos, y de aprendizaje que abra vías laborales para otros.

El balance concluye con el agradecimiento de su director, "gracias a quienes nos han ayudado hasta ahora, y seguimos contando y necesitando a todos",