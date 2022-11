El IES Padre Luis Coloma se rinde a la trayectoria de Angelita Gómez, El Carbonero y El Gómez de Jerez

La semana en la que se conmemora el Día del Flamenco en Andalucía, el día 16 de noviembre, es aprovechada por los diferentes centros educativos de la ciudad para llevar a cabo interesantes propuestas centradas en la difusión del arte jondo.

Uno de ellos es el IES Padre Luis Coloma, cuyo proyecto transversal de flamenco, 'Flamencoloma' ha celebrado este lunes a primera hora un llamativo acto que bajo el título 'Taller generacional' ha reunido en el instituto a tres grandes artistas de la ciudad, Angelita Gómez, Manuel Lozano 'El Carbonero' y 'El Gómez de Jerez'.

La experiencia y el conocimiento de esta terna de artistas, que representan el baile, el toque y el cante de la ciudad, se ha compartido con alumnos de 3º de ESO del centro educativo, que una vez más demuestra su compromiso con la cultura y tradición de esta tierra por parte de su equipo directivo y claustro docente.

A la cita han acudido además la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, la delegada territorial de Educación, Isabel Paredes, los delegados municipales de Educación y Cultura, Juan Antonio Cabello y Francisco Camas, el inspector educativo de zona Jesús Luis Anés Vela, amén de la directora del Teatro Villamarta, Isamay Benavente.

La bienvenida al acto la dio el joven guitarrista, alumno del centro, Camilo Garidou, quien demostró durante toda la mañana sus buenas dotes, para continuar con la presentación y agradecimiento realizado por el director del centro José Ángel Aparicio, que cifró en 52 las actividades que va a llevar a cabo este año el proyecto 'Flamencoloma'.

Seguidamente, el protagonismo lo tomaron los alumnos, primero con las biografías que leyeron sobre los tres artistas invitados, emocionados ante tanto reconocimiento. A continuación, fueron otros estudiantes quienes se encargaron de entrevistar a Angelita Gómez, El Carbonero y El Gómez de Jerez, aunque previamente se autopresentaron con un pequeño recorrido por sus trayectorias.

Angelita recordó su etapa en Venezuela iniciada allá por el año 64, respondiendo, a la pregunta 'Qué aspectos positivos, más allá de las tablas, le había aportado el flamenco, y haciendo alusión a un hecho fundamental en su vida, conocer a su marido en aquella etapa. La bailaora se mostró también encantada por "haber venido aquí hoy, porque el flamenco es una cosa nuestra y debe estar en los colegios y en los institutos".

El Carbonero, por su parte, relató cómo llegó a hacerse maestro, "algo que nunca se me pasó por mi cabeza, pero que gracias a Cristóbal 'El Jerezano', que tenía la academia debajo de mi casa, comencé". Además, y en alusión a la pregunta 'por qué situación pasa actualmente el flamenco', el guitarrista recordó que "hoy por hoy hay muy buena cantera".

Por último, El Gómez habló de la importancia de amar la profesión y "sobre todo dedicarle esfuerzo y trabajo", al tiempo que recordó que, después de más de cincuenta años de carrera y de haber recorrido teatros de gran parte del mundo, "la gente cada vez tiene más interés en el flamenco, pero ya no cuento más que si no, no vais a comprar mi libro", aseguró ante las risas de los estudiantes y docentes que llenaban el ágora.

El colofón no podía llegar de otra manera que con flamenco en directo, el que protagonizaron los propios alumnos, más la inevitable colaboración de Angelita Gómez, que se marcó una pataíta de arte ante el deleite de los adolescentes. El centro agradeció la presencia de los artistas entregándoles un recuerdo de su estancia en el IES Padre Luis Coloma.