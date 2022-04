Un vídeo de alumnos del IES La Granja gana el concurso 'Qué es Europass para ti'?

El IES La Granja ha sido uno de los cinco centros ganadores del concurso "¿Qué es Europass para ti?” “What does Europass mean to you?", organizado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), es decir, la Agencia Nacional para la gestión del programa Erasmus+ en España en el ámbito de la educación y la formación.

El instituto jerezano presentó un vídeo de medio minuto en el que el alumnado de 4º de la ESO celebra el triunfo de Victoria Fernández Clavijo, alumna de este grupo, en el juego de Pasapalabra celebrado en el patio del centro educativo.

El trabajo ha contado con la participación de Gonzalo Garcés como speaker. En este vídeo ha colaborado también alumnado de Ciclo Superior de Proyectos de Realización de Audiovisuales y Espectáculos de la familia profesional de Imagen y Sonido, como actividad integradora del alumnado del instituto dentro de la sinergia de Erasmus+ como proyecto de centro.

La finalidad de este concurso es dar una difusión máxima al Portal Europass entre los estudiantes, para que conozcan por sí mismos todo su potencial y se familiaricen con las herramientas digitales de las cuales se beneficiarán en un futuro a corto plazo.

El resto de premiados han sido el IES Elisa Soriano Fisher de Getafe, con dos vídeos; el Colegio La Milagrosa de Santa Cruz de Tenerife; y el Colegio Santa Teresa de Jesús de Las Palmas.

El instituto ya ha informado que en próximas fechas va a promover su propio concurso entre la comunidad educativa de crear un logo que identifique al IES La Granja con sus movilidades Erasmus+ bajo el lema “Around the world” y el slogan: Vive y siente: learning with Erasmus+.