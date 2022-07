El II Certamen Fotográfico 'Jerez Ciudad Jacobea' ya tiene ganadores

El Jurado del II Certamen Fotográfico 'Jerez Ciudad Jacobea', organizado por la Asociación Jacobea de Jerez de la Frontera 'Sharish', la Confederación Española de Fotografía y la Federación Andaluza de Fotografía, ha dado a conocer el fallo del certamen, para el que se han recibido 93 fotografías.

Dicho jurado estuvo compuesto por Santos Moreno Villar, presidente de la Confederación Española de Fotografía; Gerónimo Villena, presidente de la Federación Andaluza de Fotografía; y del fotógrafo Javier Fernández Ferreras, actuando como asesor del mismo en temas relacionados con el Camino de Santiago, Carlos José Perdigones Gómez, presidente a la Asociación convocante; y ejerciendo de secretaria, Mª del Carmen Pérez Terroba, secretaria de la Asociación convocante.

Premiados en la categoría general

Primer Premio.Medalla de Oro de la Confederación Española de Fotografía y Kit de Peregrinoa la fotografía presentada con el título: 'Desde tierras lejanas', de laque es autor el jerezano Manuel López Cepero Mateos.

Segundo Premio.Medalla de Oro de la Federación Andaluza de Fotografía y Kit de Peregrino ala fotografía presentada con el título: 'La meta', de la que es autor Antonio Garballo Barrionuevo, de Cerdanyola del Vallés.

Tercer Premio.Medalla de Plata de la Confederación Española de Fotografía y Kit dePeregrino a la fotografía presentada con el título: 'Reflexión del peregrino' de la que es autor Javier Yárnoz Sánchez, de Pamplona.

Cuarto Premio.Mención de Honor de la Confederación Española de Fotografía a la fotografíapresentada con el título: 'Peregrina meditando' de la que es autor Torben Lau Florin de Snekkersten (Dinamarca).

Quinto Premio.Mención de Honor de la Confederación Española de Fotografía a la fotografíapresentada con el título: 'See you later' de la que es autora la jerezana Mercedes Gilabert Ariza.

Sexto Premio.Mención de Honor de la Federación Andaluza de Fotografía a la fotografíapresentada bajo el título: 'Fuente' de que es autor J. Ignacio GarcíaPalacín, de Zaragoza.

Premiados en la categoría especial

Premio Especial a la mejor fotografía sobre el 'Camino Ceretano por laVía Augusta'. Trofeo Especial otorgado por la Asociación Jacobea de Jerez de la Frontera'Sharish' y Kit de Peregrino a la fotografía presentada con el título 'Calle San Miguel' de la que es autora la jerezana Mercedes Gilabert Ariza.

Además de las fotografías premiadas, el jurado eligió a otras tantas fotografías para, junto con las premiadas, formaran parte de una futura exposición que de este Certamen se realizará en fecha aún por determinar. Las entidades organizadoras de este II Certamen Fotográfico 'Jerez Ciudad Jacobea' desean "felicitar y dar la enhorabuena tanto a los ganadores como a los seleccionados para formar parte de la futura exposición. Asimismo, alentamos a todos a continuar este bello camino fotográfico, en especial a aquellos que no han obtenido reconocimiento en este certamen, para volver a contar con ellos en próximas ediciones".