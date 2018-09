IU exige a la Junta una apuesta firme por el centro del Rancho de la Merced

Izquierda Unida ha reclamado a la Junta una apuesta firme por el centro Ifapa (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria) Rancho de la Merced, del que recordó que estaba llamado a convertirse "en un referente en investigación, experimentación y formación en torno a la viticultura, la enología y los cultivos herbáceos extensivos". El portavoz de este grupo municipal, Raúl Ruiz-Berdejo, señaló que más de 50 personas llegaron a desarrollar su actividad laboral en el centro y diferentes empresas y entidades colaboraban apoyando el trabajo del mismo. No obstante, lamentó que a día de hoy, "la no sustitución de vacantes ha mermado el rendimiento del centro y su aportación al desarrollo del sector". "El número de investigadores que desarrollan allí su actividad se ha visto drásticamente reducido y lo mismo ha sucedido con el número de técnicos y operarios. Y, como no podía ser de otra forma, la falta de los recursos humanos necesarios ha mermado el rendimiento de un centro que debía ser un referente indiscutible de la investigación agroalimentaria", agregó.

El edil de la formación añadió que el cortijo ubicado en las casi cinco hectáreas de finca que gestiona el Ifapa en el Rancho de La Merced, "en cuyo interior se custodia un patrimonio documental imprescindible para interpretar la historia del viñedo en nuestra comarca, se encuentra en un lamentable estado de deterioro". A juicio de Ruiz-Berdejo, "el desarrollo de nuestro sector agroalimentario necesita de una apuesta decidida por parte de las administraciones. En ese contexto, la reivindicación de una correcta dotación de recursos en el centro es algo a lo que Jerez no puede, ni debe renunciar". Ante esta situación IU anunció que exigirá a la Junta de Andalucía que dote con los recursos humanos necesarios para el óptimo desarrollo de la actividad para la que fue concebido, que impulse la rehabilitación del antiguo cortijo situado en la finca en la que se alberga este centro y a la redacción de un convenio con el que se permita la incorporación de este inmueble y toda la documentación en él contenida al proyecto de rutas del viñedo en el que trabaja el Ayuntamiento y que de los pasos oportunos para recuperar, en el Centro Ifapa Rancho de la Merced, el curso superior de viticultura y enología, como curso de referencia para los profesionales del sector.

IU recordó que el centro está dotado con laboratorios de vendimia, lagar-bodega experimental, bodegas experimentales de vinificación de blancos y tintos y para el envejecimiento, así como el valioso banco de germoplasma de vid. "La importancia de la labor que ha desempeñado este centro Ifapa en beneficio de los sectores agrícolas, que se desarrollan en la comarca de la campiña de Jerez y de otras comarcas andaluzas, está fuera de toda duda. No en vano, este centro, sucesor de la Granja Escuela Práctica de Agricultura Regional de Jerez creada hace más de un siglo, ha tenido una prolífica actividad de investigación, innovación y experimentación, dirigida a mejorar la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas".