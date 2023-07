El IX Tío Pepe Festival, en un vistazo

TÍO PEPE FESTIVAL. Ben Harper & The Innocent Criminals

25 DE JULIO. LAS COPAS. El estadounidense Ben Harper creció marcado por una potente comunidad de activistas, poetas, artistas y, por supuesto, grandes músicos. Entre ellos se encontraban Chris Darrow, Leonard Cohen, Jackson Browne y Taj Mahal, siendo este último quien le facilitó su primera gran gira, además de invitarlo en 1990 a participar en la grabación de su álbum 'Follow The Drinking Gourd'. Fue en 1994 cuando, fichado ya por Virgin Records, lanzó su álbum de debut, 'Welcome To The Cruel World'. Aquel disco lo creó con los músicos que posteriormente se convirtieron en The Innocent Criminals. Será a las 22,15 horas.