Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, ha asegurado en su visita al Instituto de Educación Secundaria Padre Luis Coloma de Jerez que "los centros educativos son, probablemente, los lugares más seguros de toda nuestra sociedad", alabando la labor de los docentes en la prevención del contagio de coronavirus.

-¿Cuál es el motivo de su visita?

-Vengo fundamentalmente a visitar uno de los centros públicos de nuestra comunidad que apostó por el programa del Bachillerato Internacional. Ya saben que en nuestra comunidad había 13 bachilleratos internacionales pero privados y yo tuve la intención desde el primer momento de que por qué nuestro alumnado de la red pública no podía tener esta oportunidad. Y recuerdo que la primera visita que tuve como consejero fue al instituto Martínez Montañés, en Sevilla, que era el único bachillerato internacional público que existía en Andalucía. Y me seguía preguntando por qué nuestros alumnos y docentes de la red pública no podían tener esta oportunidad. Con esa visita trataba de simbolizar nuestra apuesta por este programa que es una opción más que le damos a todo nuestro alumnado y a nuestros docentes de nuestra educación pública. Se hizo una selección muy rigurosa y uno de los centros seleccionados fue el Padre Coloma aquí en Jerez. Dicho esto, vengo a compartir ese rato con todo el equipo docente, con su director, para interesarme por cómo va todo el funcionamiento y el desarrollo y celebrar que hoy hay más de 200 alumnos de la educación pública que tienen la oportunidad de poder disfrutar de esta opción. Nuestro bachillerato ordinario también es de muy alto nivel y esta es una opción más que se le ofrece al alumnado.

-¿Qué mensaje transmitiría a las familias con niños que siguen estrictas medidas sanitarias en los colegios y que ahora van a comenzar a hacer deporte federado?

-No tenemos un problema educativo en este sentido, lo que tenemos es un problema de salud pública que afecta a todos los ámbitos sociales. Nosotros seguimos las medidas de seguridad que tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Salud nos hacen llegar, y son las que nosotros trasladamos a todos los centros educativos, a las federaciones deportivas y al mundo del deporte en general. Tratamos de racionalizar todas esas normas que nos van llegando, normas por otro lado que son protocolos que están vivos y que si esta pandemia nos está haciendo sufrir, también nos está enseñando que tenemos que tener una capacidad de adaptación permanente, porque este virus desgraciadamente sigue entre nosotros y va a seguir entre nosotros un tiempo, y está vivo. Entonces, celebro que a día de hoy los centros educativos son, probablemente, los lugares más seguros de toda nuestra sociedad. Ya saben ustedes que el riesgo cero no existe, que el 80 % de los contagios y los positivos se están dando fundamentalmente en el ámbito familiar y creo que las medidas de seguridad, en general y de forma razonable, están funcionando en todos nuestros centros educativos gracias al esfuerzo de todo el mundo, especialmente de nuestros docentes, que han hecho un enorme trabajo para que esto pueda ser una realidad. Luego hay determinados ámbitos que tenemos que seguir viendo, por supuesto consultándolo siempre y de la mano de la Consejería de Salud, que es la que nos dicta las normas para poder facilitar esos espacios, esos juegos, esos deportes.

Los niños con necesidades especiales, una prioridad Representantes de la Flampa de Jerez y de Marea Verde acudieron al Coloma a trasladar sus inquietudes al consejero de Educación, sobre todo las referentes al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) entendiendo que hacen falta más ayudas y medios. Javier Imbroda discrepaba "en que los niños con necesidades especiales estén abandonados; desde esta Consejería se ha aportado más de un 23 % en recursos para nuestros alumnos con necesidades especiales, se han ampliado los 400 millones de euros para atender a todos nuestros alumnos más vulnerables. Nunca había habido tantos recursos materiales y humanos, los recursos y apoyo para nuestros alumnos más vulnerables nunca son suficientes, nunca lo son porque son necesidades que van surgiendo continuamente, y continuamente tenemos que estar dando respuestas. Pero partimos de una base: el aumento de los recursos que desde esta Consejería se han puesto a disposición de los centros educativos para esos alumnos. ¿Son suficientes? No. ¿Queremos aumentarlos? ¿Queremos seguir apostando por ellos? Sí. Mientras, vamos tratando de atenderlos en las mejores condiciones posibles entre todos, pero comparto que es y está siendo una prioridad para este consejero".

-¿Cómo se va a desarrollar el inicio de las competiciones deportivas federadas para los niños?

-Hemos mandado 500.000 test, creo que somos la única comunidad que le va a hacer un test digamos de seguridad a todos nuestros deportistas federados. A todos, desde los más pequeños hasta los más mayores. Todas las federaciones deportivas van a tener la oportunidad de tener ese test que ya se están haciendo o ya se han hecho, en muchos casos, de tal manera que puedan comenzar a hacer sus entrenamientos, sus deportes, con el mayor ámbito de seguridad. De hecho, también hemos facilitado, aparte de esos 500.000 test a nuestros deportistas, hemos cedido, donado, otros 10.000 test más al Comité Olímpico Español para otras federaciones españolas en señal de solidaridad, lo que hemos podido. Así que todos van a poder iniciar su deporte con las mayores normas de seguridad.

-¿Le preocupa especialmente el ámbito universitario tras lo sucedido en el Campus de Granada?

-Nos preocupa todo, pero fundamentalmente nos preocupa qué es lo que hacen nuestros jóvenes fuera de los centros educativos y fuera de los centros universitarios. Creo que muchos no son muy conscientes de lo que representa el no ser responsable. Estamos en un momento en el que la responsabilidad individual tiene que ser fundamental porque la gente tiene que entender que si no existe esa responsabilidad individual, vamos a tardar mucho más en salir adelante. Nos preocupa mucho, efectivamente, todas estas imágenes que hemos visto últimamente en determinadas ciudades. Vuelvo a decir, la gente joven a lo mejor cree que el virus este no va con ellos, pero tienen padres, abuelos, conviven con gente mayor. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Insisto, apelamos a la responsabilidad. Esto no es una cuestión de un administración, de un centro educativo; es una cuestión de todo el mundo. No vamos a tener a un Guardia Civil detrás de cada uno, apelamos a la responsabilidad de todos, en particular de nuestros jóvenes. Donde se están dando ahora mismo más casos de positivos es en la franja entre los 19 y 30 años. Y la segunda franja es de los 30 a los 45. Sin embargo, esto representa el 0,1 % de las hospitalizaciones. Insisto, apelamos a la responsabilidad de nuestros jóvenes porque creo que en el ámbito universitario o no universitario las medidas están tomadas, el trabajo de nuestros profesores, docentes, directorio, es fantástico, son lugares seguros, son lugares de mucha responsabilidad y lo que apelamos es que fuera también lo sea.