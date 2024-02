Indignación entre los centros de educación Infantil de Jerez por la nueva negativa de la Junta a subirles el IPC

Los centros de educación infantil han vuelto a mostrar su indignación con la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, que en la jornada del pasado jueves, dentro de la comisión parlamentaria, rechazó públicamente la posibilidad, tal y como se viene demandando por este colectivo, de subir el IPC.

Del Pozo contestó a la pregunta de la parlamentaria socialista Susana Rivas, señalando que "cuando llegamos, se hizo una subida que jamás se había hecho. Los centros estaban ahogados, y se tuvo que hacer una subida de un 15% en el precio plaza que fueron 60 millones de euros".

Asimismo, explicó que "para no perjudicar a las familias, aumentamos las bonificaciones. Este ha sido el gobierno que le ha dado respuesta a una reivindicación histórica de las escuelas infantiles". En su contestación acusó al Partido Socialista lamentando que "ustedes no han movido un dedo para evitar que nos obliguen a invertir 125 millones de euros en crear 12.000 plazas públicas para no haber destruido el sector. Hemos defendido el sistema de escuelas infantiles y no hemos metido a los niños de esa edad en los colegios".

Del mismo modo, mandó un recado al gobierno de Pedro Sánchez "porque Andalucía ha sido la única comunidad autónoma a la que no se le han adaptado los presupuestos para tener un avance en gratuidad, algo que sí se ha hecho al País Vasco".

Reacciones de la Plataforma TICEI 0-3 años

La Plataforma TICEI 0-3, que aglutina a un buen número de centros educativos de Infantil, ha reiterado la situación "dramática" por la que pasan muchos de ellos, exponiendo que a día de hoy, se encuentran al límite.

Sobre las palabras de la Consejera, dicho colectivo ha pedido a Patricia del Pozo que "aplique la Ley de Tasas y Precios Públicos 10/2021 de 28 de diciembre. Sabemos que hace 4 años se actualizó el IPC, pero debería hacerse anualmente como marca dicha ley, sin tener que estar mendigando lo que es justo".

Asimismo, han reconocido que "la gratuidad no es la solución para los centros; el 80 por ciento de las familias ya accede a nuestros centros de forma gratuita; no se escude en la gratuidad como solución para los centros, es beneficiosa para las familias".

Además, insisten en que "el precio plaza no ha subido desde el 2008 y el IPC no se actualiza desde el 2020, estando ahora mismo por debajo del coste real de la plaza", y señalan abiertamente que "la Junta no ofrece más plazas 0/3 años, somos los centros privados quienes las ofrecen. Queremos la equiparación del precio plaza 0/3 años de centros privados adheridos a la misma cantidad que le cuestan a la Junta las Escuelas Públicas, ya que ofrecemos la calidad de servicio, como mínimo, igual que estas".