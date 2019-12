Arrimadas: "Emplazo a los barones socialistas a que frenen la locura de Pedro Sánchez"

La presidenta y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha reclamado este viernes en Jerez a los barones del PSOE que frenen "la locura de los pactos para llegar a Moncloa de Pedro Sánchez".

Durante su habitual balance de fin de año en su ciudad natal, Arrimadas ha asegurado que el tema que más preocupa ahora mismo a una inmensa mayoría de españoles son "los pactos de Gobierno del señor Sánchez". La responsable de Cs ha recordado que hace 25 días le envió una carta al líder socialista "ofreciéndole un pacto moderado, sensato y constitucionalista, la vía 221. Han pasado 25 días y solo hemos visto malas noticias". Por ello, ha mostrado su preocupación al comprobar que Sánchez "no sólo no ha rectificado de ese pacto del insomnio con Podemos sino que, ademas, sigue incidiendo en ese Gobierno que él mismo dijo que no podía dejar dormir al 95% de los españoles".

Durante su intervención, Arrimadas ha calificado de "intolerables" las presiones que, a su juicio, está recibiendo la Abogacía del Estado "para que actúe como la abogacía de Junqueras y no como la Abogacía de todos los españoles". "Queremos denunciar esas presiones intolerables a la Abogacía del Estado y decirle a Sánchez que saque sus manos políticas de la Abogacía y deje a los profesionales trabajar con tranquilidad y en base a criterios técnicos, no en base a los criterios políticos que el señor Sánchez quiere llevar a cabo para llegar a toda costa a Moncloa".

Así las cosas, la presidenta de Cs ha asegurado que mientras Sánchez "sigue insistiendo en esa vía radical, inestable y dañina para España", su formación seguirá insistiendo "en la vía 221, en la vía moderada, de la estabilidad y de los acuerdos de Estado".

En este punto, Arrimadas ha recordado que precisamente se cumplen cuatro años del comité federal del PSOE en el que se aprobó una resolución política "en la que se decía claramente que con el separatismo ni agua". En concreto, se ha referido a un párrafo del documento en el que se decía que "la autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento sólo traerán mayor fractura a una sociedad ya de por sí dividida". Además, el escrito recalcaba que "son innegociables para el PSOE y la renuncia a esos planteamientos es una condición indispensable para que el PSOE inicie un diálogo con el resto de formaciones".

"¿Dónde está este PSOE de hace 4 años? ¿Dónde están los barones socialistas ante esta locura?", ha cuestionado la dirigente de Cs. "Emplazo públicamente a los barones socialistas, dirigentes del PSOE, para que frenen la locura de Pedro Sánchez, para que frenen la infamia de tener a una Abogacía del Estado presionada para actuar como el abogado de Junqueras. Emplazo públicamente a los barones del PSOE, a los que defienden realmente el socialismo en este país, para que frenen la deriva, la locura de los pactos para llegar a Moncloa de Pedro Sánchez", ha destacado Arrimadas.

Para la responsable de la formación naranja el PSOE "no puede esconder la cabeza mientras su secretario general, su candidato, está vendiendo España a trozos y está poniendo en bandeja del separatismo a la Abogacía del Estado que es una institución fundamental en una democracia". "Nosotros seguiremos insistiendo porque no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras muchos millones de españoles tienen miedo y preocupación ante lo que es capaz de ceder Pedro Sánchez con tal de llegar a la Moncloa", ha incidido Arrimadas. Aun así, ha hecho hincapié en que mientras Cs insistirá en la vía constitucionalista, "pido también al PSOE que reaccione, a los barones autonómicos del PSOE que reaccionen y que impidan esta locura de Sánchez". "Esperamos de estos barones autonómicos, de estos dirigentes del PSOE, una reacción patriótica para que frenen los pies a Pedro Sánchez", ha señalado.