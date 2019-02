Inversión de 22.400 euros en la seguridad del pabellón polideportivo Ruiz-Mateos

La teniente de alcaldesa de Deportes, Laura Álvarez, ha supervisado las últimas actuaciones en la iluminación tipo LED acometidas por el Servicio de Deportes en el Polideportivo Ruiz-Mateos y que han supuesto una inversión total en su mejora de 22.400 euros en la primera fase de adaptación a la normativa vigente de la instalación en cuanto a seguridad, así como a la mejora de sus condiciones de uso por parte de clubes y ciudadanía.

Cabe recordar que el Polideportivo Ruiz-Mateos, ubicado junto a la barriada Icovesa, es la sede de entrenamientos y partidos del Xerez DFC Toyota Nimauto F.S. y Xerez CD Baloncesto, en virtud de los convenios suscritos con el Ayuntamiento en orden a las ordenanzas municipales de uso y que igualmente acoge a centenares de usuarios al mes que practican distintas modalidades en sus salas multiusos (kárate, aeróbic, gimnasia rítmica, gimnasio y sala de Boxeo).

Laura Álvarez explica que “nos encontramos un polideportivo Ruiz-Mateos con numerosas deficiencias y hemos actuado para que sea más funcional y cómodo para usuarios, deportistas y público. De hecho, la instalación que nos encontramos en 2015 no cumplía la normativa de emergencias al carecer, entre otros muchos aspectos, por ejemplo de señalética y luces para casos de este tipo y en esta primera fase hemos adaptado y normalizado la situación”.

Asimismo, el Servicio de Deportes contempla un plan de inversiones por valor de 66.000 euros en el Ruiz-Mateos con el que se solucionarán las deficiencias en su acristalamiento, aseos públicos y suelos, la dotación de un nuevo marcador y eliminación de las filtraciones de la cubierta.

Con un graderío dotado de 1.200 plazas, el polideportivo Ruiz-Mateos presentaba a comienzos del presente mandato municipal una serie de deficiencias, tales como carencia en la dotación de equipos de lucha contra incendios al ser escasa y desigual, no existía señalización de extintores ni de las vías de evacuación en caso de incidencia, así como tampoco existía luminarias de emergencia en sus distintas dependencias. Asimismo, la instalación carecía de mapas de situación para los usuarios y carecía de iluminación en las zonas comunes de público. Igualmente, no había bandas anti-deslizantes en los peldaños de las escaleras del graderío y la luz de la pista central era manifiestamente insuficiente. A efectos de delimitación de canchas, no se distinguía con claridad la pista de baloncesto, el marcador estaba estropeado y las canastas, desvencijadas.De esta manera, la batería de actuaciones con inversión de 22.440 euros, acometida durante el presente mandato para paliar tal situación del Ruiz-Mateos, queda como sigue: rehabilitación de la zona exterior con revestimiento de zonas de la fachada, arreglo de grietas y de escalones (3.000 euros); adaptación de puertas para el acceso de vehículos pesados (2.000 euros); instalación de 59 luminarias delimitadoras de salidas de emergencia (1.500 euros); instalación de 50 señales para delimitación de zonas de ‘salida’ de la instalación (700 euros); instalación de 54 fluorescentes de estancos en LED en zonas comunes y en la zona de TV (1.500 euros); colocación de bandas anti-deslizantes en todos los peldaños del graderío (500 euros); instalación de cuatro termos (2.100 euros); pintado de líneas de la zona de baloncesto de la pista central (500 euros); instalación de 16 equipos de iluminación tipo campana en LED (7.000 euros); arreglo de canastas con cambio de motor y casquillos (1.500 euros); adaptación de la consola y segunderos del marcador (1.500 euros) y adquisición de redes ‘para-balones’ (600 euros).