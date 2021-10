Investigan el sacrificio de una perra joven y sana en Jerez

La Protectora No me Abandones está investigando el sacrificio de una perra joven y sana horas antes de que la protectora acordara su recogida con el responsable. La asociación ha interpuesto una denuncia contra el veterinario y el responsable del animal ante los Juzgados de Guardia y el Ilustre Colegio de Veterinarios de Cádiz "por el injustificado sacrificio de una perra completamente sana".

El pasado mes de junio, los responsables de Aisha "acabaron con su vida" sin esperar que la protectora que la había dado en adopción pudiera recogerla. Ahora el Juzgado ha admitido a trámite la denuncia por exigir indicios de delito.

La perrita fue adoptada en 2018 por una familia jerezana, y tras tres años de convivencia con la familia, el responsable se pone en contacto con la protectora el jueves día 3 de junio para devolverla alegando un comportamiento inadecuado por parte del animal. La protectora acuerda hacerse cargo de la perrita y recogerla el lunes 7 de junio, pero el viernes 4 de junio el responsable informa a la protectora que Aisha ha sido sacrificada en un centro veterinario de la ciudad.

Tras el shock inicial, el equipo de No Me Abandones decide actuar para no permitir que este delito quede impune, ni permitir que se normalicen este tipo de actuaciones delictivas. La asociación ha contactado con el despacho de abogados DERECHO&ANIMALES para la interposición de la correspondiente denuncia ante el juzgado de Guardia, así como para la reclamación deontológica ante el Ilustre Colegio de Veterinarios de Cádiz, "por entender que el veterinario que había sacrificado injustificadamente a Aisha ha vulnerado la normativa".

Desde No Me Abandones aseguran que “se trata de un asunto muy grave, tipificado en el art. 337 del código penal como un delito de Maltrato Animal con resultado de muerte. En una ciudad solidaria y comprometida con el bienestar animal como Jerez, no solo nos preocupa la alarma social ante la actuación tan negligente de un profesional encargado del bienestar de los animales, sino el sufrimiento injustificado de Aisha”.

El artículo 337.3 del código penal establece penas de hasta 18 meses de prisión para quienes causen la muerte de un animal e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

“En un contexto en el que estamos trabajando mano a manos junto a instituciones, voluntarios, empresas colaboradoras, y otras protectoras, para lograr el sacrificio cero y el abandono cero, no tiene cabida que se haya sacrificado de manera cruel, arbitraria e innecesariamente, a un animal completamente sano, teniendo la oportunidad de ofrecerle una nueva familia. Perros como los que hacen compañía a nuestros mayores, perros como los hacen de guía para personas ciegas, o buscan supervivientes en las catástrofes, o prestan su olfato a la policía en la detección de numerosos delitos. Aún no damos crédito a esta vulneración de la Ley tanto por parte del responsable como del veterinario que ha llevado a cabo tan despiadada actuación", concluyen los representantes de No Me Abandones.