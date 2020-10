Isabel Aguilar expone los motivos de la denuncia contra Juan Pedro Galán

Isabel Aguilar, la ‘esposa’ del ex torero y ex empresario ya fallecido Juan Galán, ha declarado este jueves en los Juzgados de Jerez por la denuncia que ha presentado contra el también ex torero Juan Pedro Galán por maltrato físico, robo con fuerza, estafa y usurpación.

Isabel Aguilar, que ha ejercido como ‘madre’ de Juan Pedro Galán durante más de 50 años, estuvo declarando durante unos 40 minutos y tras ello la jueza solicitó al abogado de la demandante toda la documentación detallada que pueda aportar por escrito sobre la denuncia.

Según fuentes cercanas a Isabel Aguilar, la denuncia pasa a la vía penal y la jueza decidirá tras analizar la documentación si ordena o no la detención preventiva de Juan Pedro Galán, que ha sido solicitada por la defensa de Isabel Aguilar.