Iván 'El Torrán' triunfa en el programa televisivo 'Tierra de talento'

Aunque lleva muchos años dedicándose al cante, Iván 'El Torrán' no ha sido nunca una persona especialmente ambiciosa. Su arte discurre en un segmento de terreno muy concreto, con los Caños de Meca como punto de partida y por supuesto, Jerez como bandera.

El pasado domingo el jerezano cambió su ecosistema habitual por la televisión, concretamente por el programa 'Tierra de Talento' de Canal Sur, donde obtuvo una buena nota, logrando así pasar a una segunda fase.

Cuenta El Torran sobre esta experiencia que "mi padre lleva un par de años diciéndome que mandara un vídeo para este programa, pero no me apetecía porque aparte de que siempre tengo mi trabajito por la zona, gracias a Dios, la tele me impone, más que nada porque uno no siempre está bien...y a veces da miedo".

"Pero mi padre me cogió las vueltas y mandó él un vídeo, así que me llamaron y bueno, ya que estaba, decidí acudir, más que nada porque quería hacerme visible", prosigue.

"Estuve haciendo el cásting, gusté y de un día para otro me llamaron para grabar. Llamé a los niños y allí que fui con el tema 'Payaso' de Bambino. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. La tele no es fácil porque estuvimos desde las ocho de la mañana y no canté hasta las ocho de la tarde. Además, sabes que es mucha responsabilidad cantar cuando hay tanta gente viéndote", añade.

El Torrán ha conseguido dar un paso más y ahora deberá volver "para hacer un tema de Luis Miguel, ese es el reto que me han puesto", concluye.