El alumno Jaime Walter representará al Altillo School en el TEDx Youth de Claremont

El joven estudiante Jaime Walter participará en representación del Laude Altillo School en el TEDx Youth 'Young voices, big ideas' que tendrá lugar en Claremont School, en Inglaterra, el próximo año. Se trata de un evento en el que participarán alumnos de 14 colegios de Europa y Reino Unido, pertenecientes a ISP International Schools Partnership.

El alumno ha obtenido esta plaza, tras cinco semanas de desarrollo de este evento, gracias a la ponencia 'The Big Idea of Small Ideas', en la que ha defendido cómo los jóvenes, a través de la enseñanza, pueden cambiar el mundo.

Jaime Walter recibió hace un par de meses uno de los dos Premios Extraordinarios de Secundaria que se dieron en Jerez por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, premios que se podían obtener si el alumno inscrito había logrado al final de esta etapa una nota media superior a 8,75.

Precisamente sobre este reconocimiento, el alumno ha asegurado "fue una noticia que aunque sabía que podía lograrla, porque tenía una nota alta, me hizo mucha ilusión, porque además era el primer premio a nivel académico que conseguía. Recibí muchas felicitaciones por parte de amigos, compañeros y además, y bueno, en el futuro, sobre todo a nivel de currículo, siempre me vendrá bien".

El estudiante del Altillo School se encuentra en estos momentos cursando el doble Bachillerato, de un lado el Bachillerato Lomce en la rama de tecnología y ciencia, y de otro el Bachillerato Internacional y tiene claro que "me gustaría ser profesor de universidad. Cuando era pequeño siempre pensé en ser ingeniero de física o matemáticas, pero últimamemente me motiva más enseñar, de hecho aquí en el centro estoy impartiendo un taller de programación".

El cambio de Secundaria a Bachillerato, "lo he notado, pero me va bien, creo que la mayor diferencia no están en los contenidos".