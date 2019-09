“Con Jerez Capital Mundial del Motociclismo habría Gran Premio”

“Jerez no puede dormirse en los laureles ni vivir de la renta, sino que tiene que estar continuamente mejorando e innovando para seguir siendo los mejores en aquello en lo que podemos ser los mejores como es el caso del motociclismo”. Son palabras del portavoz del PP de Jerez, Antonio Saldaña, quien ha señalado que “si Jerez hubiera desarrollado el proyecto de Jerez Capital Mundial del Motociclismo que inició el Ayuntamiento en 2014 y no se hubiera parado por intereses meramente políticos, hoy nadie dudaría que Jerez seguiría teniendo una prueba fija en el calendario internacional de Motociclismo”.

A juicio de los populares, “no nos podemos quedar en que, por inercia, todos los años viene el Gran Premio de España de Motociclismo y que eso trae a muchas personas. Tenemos que seguir apostando y siendo líderes y no cabe duda de que proyectos como Jerez Capital Mundial del Motociclismo nos hubiera posicionado por encima de otros destinos y nadie discutiría que Jerez sea una prueba fija en el calendario del Gran Premio”.

“Pero es que -afirma el portavoz popular-, en Jerez hay un gobierno mediocre que no está a la altura de esta ciudad, que no es capaz de trabajar, mantener, potenciar y luchar para que Jerez siga siendo referente internacional. Y esta actitud está haciendo que nos estén ganando en otros sitios en los que se está trabajando mucho para intentar arrebatarnos lo que tenemos y ni podemos dormirnos en los laureles, no podemos sólo mirar a otras administraciones o ponernos en una foto”.

Saldaña reitera que “hay que seguir trabajando para que Jerez siga siendo capital mundial del motociclismo” y afirma que “si en 2023 el PP tiene la confianza de los jerezanos, Jerez será prueba fija porque ofreceremos la mejor prueba, el mejor espectáculo y la mejor ciudad como destino para una prueba del Campeonato del Mundo”.