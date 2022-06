Jerez celebra su Carnaval este fin de semana con agrupaciones locales y finalistas del COAC

Jerez celebra este viernes 24 y el sábado 25 sus Veladas Carnavalescas. En concreto, tendrán lugar en la Alameda del Banco con la participación de cinco agrupaciones de la ciudad y seis de Cádiz, entre las que se encuentran las finalistas del COAC, We Can Do... Carnaval y Los Caraduras de Cai, del Sheriff, a las que se suman Los Quinquis, de Vera Luque... Las actuaciones se desarrollarán a partir de las 20:30 horas.

Programa de las Veladas

24 de junio

20.30 h. LOS HIJOS DE MANOLO CARACOL (Chirigota Jerez)

21.00 h. LOS MAL PENSAO (Chirigota Jerez)

21.30 h. CARA AL SOUL (Chirigota Jerez)

22.00 h. EL MADRILEÑO (Chirigota Jerez)

22.30 h. WE CAN DO... CARNAVAL (Comparsa de Cádiz)

23.30 h. LOS QUINQUIS (Comparsa Vera Luque Cádiz)

25 de junio

20.30 h. UN RATO PARA EL RECUERDO (Comparsa Jerez)

21.00 h. LAS MADRINAS (CADIWOMAN Chirigota Cádiz)

21.30 h. FIESTA LOCAL (SHOWMANCERO Cádiz)

22.00 h. CORISTAS A LA CALLE (Chirigota del Airón Cádiz)

22.30 h. LOS CARADURAS DE CAI (Chirigota del Sheriff Cádiz)