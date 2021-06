"Jerez de la Frontera es cuna de cultura”

¿Hacer reír es una cosa muy seria?

Sí, es una cosa muy seria. Lo que pasa es que la gente no se lo toma con la seriedad suficiente y se suben al escenario de forma que no hay prácticamente ya ni respeto al artista ni respecto a nada. El espectáculo hay que vestirlo, hay que guionizarlo, hay que dotarlo de sentido. Esto se está perdiendo últimamente. ¿Está falta nuestra actual sociedad de risoterapia?La sociedad no está falta de risoterapia: viendo nada más la clase política que tenemos te partes de la risa continuamente. Son unos cracks.

¿Qué piensa usted sobre la proliferación de monologuistas?

Los monologuistas son chicos sobre todo que han empezado de un tiempo para acá y ahora es la moda, pero el monólogo es para un público muy determinado. No lo puedes hacer en cualquier sitio. Además el espectáculo como tal hay que cuidarlo. No puede llegar un monologuista con la misma ropa con la que viene de la playa para hacer tu pequeño monólogo, cobrar el dinero e irte. El espectáculo es otra cosa.

¿El humorista ha de reinventarse cada cierto tiempo? Usted lo hizo tras la muerte de su compañero de alegrías y fatigas –la otra mitad del Dúo Sacapuntas- Juan Rosa, ¿no es así?

Evidentemente el humorista se tiene que reinventar continuamente. Antiguamente se decía que el humor se nutre de la poca memoria del espectador. Y esto es incierto. El espectador tiene una memoria magnífica y tú tienes que darle un espectáculo distinto cada dos por tres. Diferente es que tú triunfes con un espectáculo y lo gires. Entonces sí puede darte para muchos años. Pero normalmente te tienes que reinventar. Yo además lo tuve que hacer por narices.

Si tuviera usted que nombrar tres grandes genios españoles del humor que ya no estén entre nosotros, ¿quiénes serían?

Mi compañero Juan, Chiquito y Paco Gandía. Tres humoristas con mayúsculas, tres genios.

¿Un sueño profesional aún por cumplir?

A estas alturas ya pocas cosas, pero te diría una gran obra de teatro, una película y en cualquier caso, algo de género dramático.

¿Cuál fue la clave del éxito arrollador del Dúo Sacapuntas?

La clave del éxito del Dúo Sacapuntas pues ni más ni menos es que éramos nosotros. No había nada impostado. Lo que hacían los payasos, la misma técnica: la cara blanca y el clown: el perdedor que era el que ganaba y otro era el listo que era el que perdía siempre.

¿Tendrá calle algún día el inolvidable Juan Rosa?

Yo llevo diecinueve años luchando por una calle para Juan porque se la merece. Por currículum. Tuvimos veinticinco millones de espectadores, en el Un, dos, tres… Tenemos el TP de Oro como personajes más populares, tenemos un disco de oro de contar chistes, tenemos un Ninot indultado en la Falla de Valencia, e infinidad de premios que hacen que mi compañero se merezca una calle. Por ahora el Ayuntamiento de Málaga no lo ha creído oportuno.

¿La familia es el mayor éxito de su vida?

Por supuesto. Para mí la la familia para mí es lo primero. Es la clave del éxito de una persona.

¿Ser abuelo es un don del cielo?

Ser abuelo es la ilusión de mi vida ahora. A estas alturas es el primer nieto que tengo y eso nos ha dado la vida, nos ha vuelto a rejuvenecer, lo tenemos en casa a cada instante. Una alegría tremenda.

¿Qué le debe usted a la televisión –tanto en sus inicios profesionales como en la actualidad-?

Bueno, más que a la televisión en sí, yo le debo a Chicho Ibáñez Serrador, que fue otro genio de la televisión, maestro de la televisión, inventor de la televisión. Ahora ya actualmente pues todos los productores que ya me conocen y que saben que le puedes dar cierta audiencia. La televisión además es un medio fundamental para el humor.

¿Qué le falta y sobra a esta España de nuestras culpas y casi ninguna disculpa?

Pues mira, Marco, a mi hijo yo siempre le inculco que en cada mano debe tener dos banderitas: una la del trabajo y la otra la de la honradez. Y eso es lo que le falta y sobra a nuestra España: le falta trabajo y honradez y le sobra la gente que no es honrada ni trabajadora.

¿Qué opinión le merece esta ciudad de Jerez de la Frontera?

Pues Jerez de la Frontera es uno de los pueblos más importantes que tenemos en nuestra Andalucía. Jerez es cuna de todo, cuna de toreros, cuna de grandísimos artistas, tiene de todo en cuanto a la cultura. Jerez de la Frontera es cuna de cultura. Si nos vamos a las fiestas, a la zambomba, a la religiosidad popular… Es una de las ciudades más importantes de Andalucía y, por tanto, de España. ¡Me encanta Jerez!