Jerez Xpress, otra manera de formar

Una de las estrategias de aprendizaje más novedadosas en la Formación Profesional actual es la denominada ‘gamificación’, una denominación que procede del término británico ‘gamification’ y que consiste en trasladar una serie de conocimientos o habilidades, mediante dinámicas de juego no lúdicas, al ámbito educativo-profesional.

Para adentrarse y conocer más estas técnicas, cada vez más extendidas a nivel empresarial y que pueden facilitar al alumnado de FP una mejor desenvoltura a la hora de encontrar trabajo, la Consejería de Educación, a través de la Dirección General de FP y financiado por el Ministerio de Educación, ha organizado en Jerez (con el respaldo de l Centro de Profesorado) el curso ‘Gamificación. Motivar jugando en FP’, dirigido al profesorado de Formación Profesional.

Desde ayer y hasta el próximo viernes, un total de treinta docentes procedentes de distintos puntos de Andalucía se encuentran en la ciudad (concretamente en el Albergue Inturjoven) cursando esta iniciativa, cuyos tutores, Patricia Santos, Susana López y Alberto Romero, han dado una vuelta más denominándola ‘Jerez Xpress, la ruta de la ludificación’.

El nombre responde al popular concurso Pekín Express, emitido hace unos años por Antena 3, Cuatro y La Sexta, y que consistía en llevar a cabo diversas etapas, realizando diversas pruebas.

Tras llegar durante la mañana de ayer a nuestra ciudad, los profesores inscritos en este curso han sido divididos en seis grupos de cinco personas (distinguidos por colores), y a partir de ahora deberán llevar a cabo diferentes pruebas a la vez que van formando.

En teoría serán cinco las rutas que deberán realizar hasta el próximo viernes, rutas que desarrollarán entre Jerez, El Puerto y Cádiz. En concreto, la organización ha creado “la ruta de los descubrimientos, la ruta de los elementos, la ruta non plus ultra, la de Pedraz y Pérez y finalmente un break out en el Alcázar de Jerez. El break out, traducico al ingés como ‘fugarse’, es una actividad similar al escape room en la que los participantes deben superar una serie de retos simulando una situación de encierro.

Para los organizadores, estas técnicas “están empezando a ser muy habituales para muchas empresas, de hecho, hace unos días tuvimos una reunión con la CEOE y nos han transmitido que cada vez se utilizan más a nivel empresarial”, aseguran.

“Este tipo de formación supone para el alumnado un plus añadido porque empresas de todos los sectores están apostando por ello. De hecho, nos han comentado que incluso muchas pymes y los recursos humanos de grandes empresas optan por esta opción para identificar la personalidad y las aptitudes de los chavales para luego contratarlos”.

Alberto Romero, Susana López y Patricia Santos han agradecido a la Consejería de Educación “que hayan apostado por los curso de verano de manera presencial porque hasta ahora todo lo hemos hecho de forma online, y la verdad es que ya teníamos ganas de ver a la gente cara a cara”.

Asimismo, desde la organización ha asegurado que existe un “protocolo sanitario covid preparado e incluso los participantes van a dormir en habitaciones separadas y con grupos burbujas”.