Jerez abre los Grammy Latinos 2023

El arte de Jerez abrió la gran noche de la música latina, celebrada este jueves en el Palacio de Congresos de Sevilla. La cantante Rosalía inició la gala de los Grammy Latinos con una canción del maestro jerezano Manuel Alejandro, 'Se nos rompió el amor'. Lo hizo acompañada por un nutrido grupo de guitarristas y palmeros, que fueron incorporándose al tema, entre los que estaban los jerezanos Alfredo Lagos, Javier Patino, Carlos Grilo y Manuel Cantarote.

Una delicia íntima, elegante y delicada con la que también hizo homenaje a la chipionera Rocío Jurado, quien dio voz a esta canción de manera inigualable.

Una canción que es uno de los grandes clásicos, lanzado a mediados de los 80, que narra el fin de una relación amorosa. Una composición que Manuel Alejandro le escribió para su álbum ‘Paloma Brava’ y que el mismo compositor aseguró que guardaba una gran relación con la vida personal y sentimental de ‘la más grande’.

Además, la Niña Pastori, que se hizo con el Grammy Latino al mejor álbum flamenco del año, se acordó en sus agradecimientos de "tanta gente de mi tierra que ha hecho que el flamenco esté hoy donde está", nombrando a Rancapino, Juan Villar y Pansequito, Lola Flores, Camarón, Paco (de Lucía),... "Yo me he criado en esa música de arte, de paladar, de pureza, muy difícil, que por desgracia no es de mayorías como otras, pero sí de categoría", sentenció con arte y "feliz de pertenecer al flamenco".

