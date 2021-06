“Jerez es una academia gigante del flamenco”

¿El amor de madre se puede explicar mediante palabras?

El amor de madre, bajo mi punto de vista, no tiene palabras. Debería ser el amor más grande y más puro que existiese por naturaleza. Por eso no entiendo muchas veces cómo es capaz una madre o un padre de poder hacer algo malo a un hijo. Al igual que tampoco entiendo cómo un hijo puede hacerle algo malo a un padre o una madre. El amor debe ser siempre puro y, ante todo, sano y justo.

¿Qué es para usted Andalucía?

Para mí Andalucía es mi sangre, es mi identidad, son mis raíces, es la tierra más bonita del mundo. Gracias a Dios y a mi trabajo he tenido la suerte de viajar muchísimo por todo el mundo y doy fe de que vivimos en la mejor tierra que existe en el universo.

Manuel Machado dijo que hasta que el pueblo no las canta, las coplas… coplas no son. ¿Sigue siendo esto así?

Bueno, Manuel Machado tenía muchísima razón. Lo único que, bajo mi punto de vista, pienso que ya no se escriben coplas como tal. Ahora se compone de otra manera. Por un lado muy sofisticado y por otro lado muy cutre porque hay una parte musical ahora que está de moda, unos géneros musicales, que para mí ni siquiera es música. Me da mucha pena que así sea pero sí es cierto que en aquella época se escribían las coplas, las coplillas, y es lo que cantaba la gente porque era lo que había y lo que se escuchaba. Hoy es más complicado.

¿Qué siente cuando canta?

Yo cuando canto siento tantas cosas… Siento tantas cosas y dejo de sentir tantas cosas porque a veces te subes a un escenario con alguna tristeza, o algún dolor, o enfadada por alguna cuestión personal, y automáticamente eso desaparece. Te transformas y empiezas a sentir lo que vas cantando. Las letras que van saliendo de tu garganta, la nota de un piano en un momento concreto, te hace sentir algo especial, un ole de alguien del público te hacen sentir otra cosa diferente… Siento siempre cosas muy bonitas. Sensaciones mágicas que sólo el que sube a un escenario lo entiende.

¿Se siente profeta en su tierra?

Sí, me siento profeta en mi tierra. Siento el calor de la gente, el cariño de la gente. Siento el valor que me dan. Siento que se emocionan conmigo. Que repiten de un concierto a otro. La gran prueba fue que gracias a mi tierra y a mi gente gané hace ya catorce años el programa ‘Se llama copla’.

¿Qué artistas han sido/son sus referencias?

Tengo tantos… Desde chiquitita, que empiezo a escuchar música. Las canciones de Marifé de Triana. Mi madre cantaba por ella. He escuchado mucho a Rocío Jurado, a Isabel Pantoja, Lola Flores. A Lole y Manuel, me encantaban Caracol y Camarón. También he escuchado mucha música pop, de los años 80. Era fan de Mecano. Luz Casal es otra arista que me encanta. Moncho en los boleros…

Si digo Manuel Alejandro, ¿qué me dice Joana Jiménez?

Si tú me dices Manuel Alejandro, yo digo genio. Un genio. Un maestro en mayúsculas. Es increíble cómo de una misma persona haya podido salir tanto y tan bonito y tan bello a lo largo de tantos años. Siempre te deja con la boca abierta. ¡Qué manera de escribir más personal, más especial, más actual, porque Manuel Alejandro ha sabido ir evolucionando con la Historia, con la vida!

¿Por qué los andaluces sabemos a ciencia cierta que Rafa Serna está en el Reino de los Cielos?

Porque mi Rafa no podía estar en otro sitio y además estará en el Reino de los Cielos pero en un sitio privilegiado. Dios se lo llevó para arriba tan joven porque quería tenerlo allí. Nos dejó mucho aquí. Rafa era una persona especial. Casi no terrenal. Estaba un poco más arriba del resto de los mortales. Lo recuerdo muy a menudo porque lo quería y lo admiraba. Me emociono. Haberlo conocido y haber compartido años de mi vida con él ha sido un regalo del cielo.

¿Qué le aporta sus diálogos –sus confesiones- con la Esperanza Macarena?

Los diálogos, las confesiones, eso se queda entre Ella y yo. Ella sabe cosas que nadie más conoce. Mi Macarena es algo muy grande desde que tengo uso de razón. Yo siempre sé que está conmigo. La siento. Siempre me acompaña. Me encanta ir a vela cuando menos gente hay. Y lo que allí pasa, ya digo, se queda entre Ella y yo.

¿Qué opinión le merece Jerez de la Frontera?

Jerez es cuna del arte por cada rinconcito de sus calles. Es mundialmente conocida por muchas cosas, pero sobre todo por los artistas que ha dado esa tierra. ¡Tantas familias, tantas dinastías de artistas, del mundo del flamenco! Jerez es una academia gigante del flamenco. ¡Cuántos cantaores de muchos sitios acaban en Jerez para aprender! ¡Para aprender el soniquetazo! Ese soniquete que sólo existe en Jerez, esa forma tan particular de bailar y cantar y de acompasar unas palmas. Jerez es personalidad pura. Escuchas los primeros compases por bulerías y ya sabes que eso es Jerez. Tiene una identidad propia tan brutal que arrasa donde quiera que vaya. Por muchas cosas: sus vinos, su gente, su Feria del Caballo. Lola Flores, la Paquera. ¡Viva Jerez!